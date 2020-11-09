《日入而息》傳人大常委討論ＤＱ四議員，拜登勝選港股升３０３點

《今天重點》﹡傳北京出手對付拉布議員，至少四名泛民議員被ＤＱ；胡志偉指若人大常委

取消部分議員資格，民主派將總辭

﹡領展（００８２３）中期可分派總額跌１﹒５％，每基金單位分派

１４１﹒６５仙；領展中期續租租金調整率負２﹒６％，零售租金收入跌

５﹒５％

﹡８３１灣仔暴動案８名被告脫罪，律政司提出上訴

﹡中國十月出口增１１﹒４％逾年半高，進口增速遜預期



《即日市況》﹡美大選結果終明朗，港股升３０３點報２６０１６，成交破千六億



《深滬股市》﹡滬指收升１﹒９％成交重上萬億元，陸股通流入第二高



《美元匯價》﹡不妨低位吸納英鎊，１﹒３０８０止蝕；歐元最新報１﹒１８７５╱７７，

日圓最新報１０３﹒６６╱６９



《公司業績》﹡領展（００８２３）中期可分派總額跌１﹒５％，每基金單位分派

１４１﹒６５仙；領展中期續租租金調整率負２﹒６％，零售租金收入跌

５﹒５％

﹡利記（００６３７）半年虧轉盈５３９﹒７萬元，不派息

﹡偉易達（００３０３）中期純利升４﹒７％至１﹒２４億美元，派中期息

１７美仙



《公司資訊》﹡國泰（００２９３）裁員及重組後流動資金穩健，避免進一步裁員

﹡ＥＳＲ（０１８２１）旗下房產基金料年底南韓上市

﹡ＴＯＭ集團（０２３８３）增資ＥＳＧ數據與科技平台妙盈科技

﹡中國投資開發（００２０４）擬折讓兩成配股淨籌２０２１萬，今早停牌

﹡中電（００００２）社區節能基金撥款１﹒６億，劏房戶獲派１００元消費

券

﹡中駿集團（０１９６６）１０月合同銷售額按年大增８２％

﹡華潤萬象生活開始評估香港ＩＰＯ需求

﹡交行（０３３２８）成功落地貿金平台首批跨境貿易融資業務

﹡中銀香港（０２３８８）大灣區「開戶易」服務，新增香港手機號碼申請

﹡金禧國際（０００９１）安徽宿南煤層氣項目順利開工

﹡阿里（０９９８８）國際站總經理表示將助韓國韓妝中小企拓展銷路

﹡信義香港（０８３３８）附屬獲信義玻璃委聘管理營運風電場

﹡康龍化成（０３７５９）擬以１﹒３７５億美元收購美國實驗室服務公司全

數股權

﹡第七大道（００７９７）擬全購線上及手機遊戲開發商，代價１１﹒８億元

人民幣

﹡富通保險料截至９月份本地業務年度化保費等值按年增逾三成；富通保險今

推出「守護１６８」危疾保障計劃加強版

﹡雄岸（０１６４７）斥１５００萬元人民幣夥杜子建合營內地數位行銷業務

﹡碧桂園服務（０６０９８）向海峽能源科技增資１﹒４億元人民幣

﹡領展（００８２３）暫無任何出售及發展資產計劃，將視乎市況進一步實施

回購；不會因現時環境放慢收購，近期物色對象以中港兩地為主；年初至今

有逾２００個新租戶開業，抵銷續租租金下調壓力

﹡復宏漢霖（０２６９６）骨質疏鬆症藥於中國完成首例患者給藥

﹡寶龍地產（０１２３８）１０月份合約銷售額按年上升５０﹒５％

﹡芯成科技（００３６５）與河南媽媽及河南天地和成立合營公司，註冊資本

１億元人民幣

﹡中國新經濟投資（０００８０）與廣州奧珀斯信息技術簽訂諒解備忘錄



《國企紅籌》﹡廣汽（０２２３８）１０月產量升近兩成，銷量增逾兩成

﹡保利置業（００１１９）首十月合約銷售額升３３％至４２９億元人民幣

﹡深高速（００５４８）以４﹒０５億元人幣收購龍大公司８９﹒９３％股權



《神州民企》﹡舜宇光學（０２３８２）１０月手機鏡頭出貨量按年升９﹒３％

﹡龍湖集團（００９６０）１０月份的合同銷售金額按年上升３﹒７４％

﹡網龍（００７７７）旗下Ｅｄｍｏｄｏ獲選為加納教育部唯一指定全國在線

學習平台

﹡禹洲集團（０１６２８）１０月份銷售額１１５億人幣，按年升２５％



《中國要聞》﹡工信部回覆內媒：擬放寬光伏玻璃產能置換條件

﹡中國召集互聯網龍頭企業，九點要求規範線上經濟秩序

﹡川藏鐵路開工建設，習近平稱是治藏方略的重大舉措

﹡最高人民法院支持和保障深圳建設先行示範區發布實施

﹡銀保監表示消費、汽車金融撥備覆蓋率降至１３０％

﹡上期所表示推進車用動力電池相關金屬期貨研發工作

﹡長三角綠色智能製造協同創新示範區今開工

﹡１０月抖音及ＴｉｋＴｏｋ蟬聯全球移動應用收入冠軍

﹡中印舉行第八輪軍長級會談，確保一線部隊保持克制

﹡人行稱流動性合理充裕續停逆回購，淨回籠５００億元

﹡李東榮稱提升金融科技水平非靠某企業，加強粵港澳合作

﹡招商港口開展大灣區組合港項目，港口間報關手續互通

﹡深交所李輝稱研究探索在深港通中加入更多產品

﹡銀保監將研究放寬國際及港澳投資者進入大灣區的門檻

﹡瑞典限制國內電信公司使用華為設備，華為表示決定上訴

﹡傳德國考慮推遲對美國貨加徵４０億美元關稅

﹡歐盟或於本周針對４０億美元美國貨徵收關稅

﹡長三角Ｇ６０科創走廊將扶持區域內一批龍頭骨幹企業

﹡商務部表示前三季中國肉類進口量和進口額均創歷史新高

﹡進博局副局長表示進博會上已達成８６１項合作意向

﹡外交部表示理解大選結果遵循法律程序，按國際慣例表態

﹡雅詩蘭黛全球研發中心落地上海

﹡聯會表示１０月乘用車零售同比增８％，首十月跌幅收窄

﹡京港洽談會下周四至五採取線上方式舉行

﹡上期能源批復同意５家國際銅期貨指定交割倉庫

﹡郵政局表示加快推「快遞出海」工程，培育一流快遞企業



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒２％報１３１２７點，創歷史新高



《其他消息》﹡傳北京出手對付拉布議員，至少四名泛民議員被ＤＱ

﹡前學生動源成員陸海天被捕，涉嫌協助罪犯潛逃

﹡傳警方拘捕一人涉協助疑犯潛逃，疑與鍾翰林案有關

﹡據報證監告知銀行對中港官員實施制裁未必違反國安法

﹡運房局表示國泰未必可取回港龍航權

﹡取消強積金對沖草案推遲，鄧家彪憂經濟差動搖政府決心

﹡林鄭哀悼查懋聲逝世，讚揚他對香港旅遊和經濟發展貢獻良多

﹡金管局表示會以靈活方法處理綠色金融監管，相關投資有助降低波動性；綠

色商業銀行聯盟將助成員把握２９萬億美元投資商機；金管局與國際金融公

司合作成立綠色商業銀行聯盟

﹡團結香港基金表示提升技術轉移有助提升本港科研能力

﹡律政司介入陳志全私人檢控郭偉強案，法庭批准撤控

﹡８３１灣仔暴動案８名被告脫罪，律政司提出上訴

﹡煥然懿居貨尾單位明起接受申請，最平售３５５萬元起

﹡深股通額度全日用１２９億元，陸股通淨流入創紀錄次高；滬股通額度全日

用９１﹒８億元，陸股通淨流入１９７億

﹡騰訊金融學院（香港）成立顧問委員會，陳智思等任榮譽顧問

﹡仲量聯行表示今年第三季亞太區地產投資復甦，成交按季升３５％

﹡瑞信證券（香港）因違反電子交易規定遭證監罰款２１０萬元



《新冠肺炎》﹡本港新增６宗確診，全屬輸入個案

﹡沙田聖公會主風小學女教師初步確診，今明網課取消

﹡大埔今設３採樣亭，專家建議有確診個案屋邨強制檢測；兩個大埔區採樣亭

及流動車輛服務延長至晚上八時

﹡高盛表示總統大選後市場焦點將重回疫苗

﹡府資助居粵港人到港大深圳醫院覆診

﹡傳拜登顧問團大選前曾與疫苗開發商舉行會談

﹡廣東官方微信小程序「粵省事」試行粵港通關申報系統

﹡衛健委發布進口冷鏈預防性全面消毒工作方案

﹡醫管局加強大埔區門診樣本收集包派發服務

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