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即市新聞

10/11/2020 07:50

《華爾街內望》新冠肺炎疫苗數據勝預期，美股急升道指漲８３４點

　　《經濟通通訊社１０日專訊》新冠肺炎疫苗的後期試驗取得首批積極數據，市場憧憬經濟全
面復甦，美股道指及標指周一（９日）大漲，但收於歷史高位之下。
　　道指漲８３４點或２﹒９５％，報２９１５７點，創６月初以來最大單日漲幅，曾高見
２９９３３點破頂。標指漲４１點或１﹒１７％，報３５５０點，曾高見３６４５點破頂。不過
納指跌１８１點或１﹒５３％，報１１７１３點。
　　美國各證交所共成交１７２億股，創６月以來最高，而過去２０個交易日的日均成交量僅為
９６﹒８億股。
　　美國藥廠輝瑞和德國合作夥伴ＢｉｏＮＴｅｃｈ表示，旗下試驗性新冠肺炎疫苗的有效性超
過９０％。雖然疫苗試驗還在進行，仍有待批准使用，但輝瑞表示目前為止沒有發現嚴重的安全
問題，預料將在本月底前申請於美國緊急使用授權。
　　國會參議院共和黨領袖麥康奈爾表示，總統特朗普完全有權調查上周總統大選中的違規行為

　　板塊方面，最受實施封鎖打擊的能源、旅遊和金融股大漲，標普能源分類指數漲１４％，創
３月以來最大單日漲幅。銀行類股漲１３％，創３月底以來最大單日漲幅，並觸及６月以來最高
。紐交所航空類股收漲１９﹒４％，相反非必需消費品類股跌１﹒６％，科技類股跌
０﹒７％。
　　個股方面，輝瑞收漲７﹒７％，曾飆升１５﹒４％。百健（Ｂｉｏｇｅｎ）跌２８﹒２％，
美國衛生監管部門否決其實驗性阿爾茨海默氏症藥物。
　　波音漲１３﹒７％，嘉年華郵輪漲逾３９％。相反Ｎｅｔｆｌｉｘ跌８﹒５％，亞馬遜跌５
％，Ｚｏｏｍ跌１７﹒３％。
　　指標十年期國債收益率升至３月以來最高，攀升１４個基點，亦創３月以來的最大單日漲幅
。（ａｌ）

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