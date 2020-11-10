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即市新聞

10/11/2020 12:17

《出旗制勝－麥穎儀》或受新冠疫苗消息影響，新經濟股回落

　　《出旗制勝》美國醫藥巨頭輝瑞表示，其研發的新型冠狀病毒疫苗有效性被證超９０％遠勝
預期，或因市場資金或從早前升幅較大的新經濟股及科技股流出，轉而追捧因疫情影響走勢較為
落後的傳統舊經濟股，隔晚道指曾升過千點，相反科技股受壓，納指跌超過１﹒５％。恆指上日
（９日）升上２６０００點關口，股價上３個月高位，收報２６０１６點。大市成交金額
１６８５億。或受疫苗消息利好，恆指今日（１０日）繼續高開４５８點。
　　京東（０９６１８）於昨日破頂後今早要顯著回落，曾跌超過８％，回落至３４０元以下水
平。留意到正股上日（９日）１４天相對強弱指數＞７０，已達超買水平。投資者若視之為沽貨
訊號對股價有壓力，或可以認沽證部署，可留意京東沽１３７３２，行使價２８０﹒０８元，實
際槓桿６﹒３倍，引伸波幅５０﹒５２％，換股比率１００兌１，２０２１年０２月２５日到期

　　早前京東公布旗下京東到家及京東便利店，與沃爾瑪等便利品牌合作，幫助實體店數字化轉
型。欲於明日雙１１促銷前夕作最後部署可留意京東購２５９８５，行使價３６３﹒８３元，實
際槓桿５﹒６倍，引伸波幅５２﹒２１％，換股比率１００兌１，２０２１年０２月１９日到期

　　美團（０３６９０）今早同樣受壓，曾跌超過７％，回落至３１０元水平。截至本周一，北
水已連續錄得３日淨流出。上日亦為十大淡倉流入之個股。欲以淡倉部署，可留意美團沽
１５７０２，行使價２５０元，實際槓桿５﹒５倍，引伸波幅５７﹒６４％，換股比率１００兌
１，２０２１年０２月２５日到期。另一方面，恆指將於本周五（１３日）公布季檢結果，市場
樂觀情緒憧憬未來數月美團有機會被納入恆指，繼續看好，或可留意美團購１５３４７，行使價
３６８﹒２元，實際槓桿４﹒４倍，引伸波幅５８﹒３２％，換股比率１００兌１，２０２１年
０３月３０日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁　麥穎儀》

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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