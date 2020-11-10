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即市新聞

10/11/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》短線繼續趁高分批沽貨套利

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和
４７﹒５％，局勢則均屬顯著向好。昨晚（９日）傳來有關疫苖的好消息，全球股市大幅飆升。
筆者認同港股短期、中期和長期局勢均已轉好，但由於近日已累積了一定的升幅，很大機會於往
上突破前升浪高位阻力後，呈現回吐。繼早前沽出第一批貨套利後，今早（１０日）短線投機者
可沽出第二批貨，只餘下四分一至三分一持貨觀望。
　　須注意的，為本欄預期出現的，只不過是超短期調整（亦有可能演變成為短期調整）；初步
估計，跌幅有限。相信於連同拜登當選美國總統的連續兩個利好消息支持下，愈來愈多中長線投
資者會候低入市吸納，為港股增添上升動力，市況因而易升難跌。現時仍未持有足夠現貨的中長
線投資者應把握機會買入強勁股，免得組合表現落後於大市。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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