《缸邊隨筆－石鏡泉》螞蟻為何一身蟻

《缸邊隨筆》螞蟻（０６６８８）被停上市，有謂這不是無前例，百威啤酒（０１８７６）

、領展（００８２３）都曾ＩＰＯ前被喊停。躺在病床的新冠肺病人，都有個共同點，染了新冠

肺，但不是每個病人，都可無恙地重投人生，有些死了，有些有很長的手尾。



一身蟻的螞蟻會有甚麼手尾？



上周末（７日），網上流傳下方的一段文章。



＊《熱鍋上的螞蟻》＊



螞蟻要上市，集資規模是歷史新高，本來是周四（編按：１１月５日）掛牌，被內地監管機

構在上市兩天前叫停；早在上周有人大前輩問我對馬雲的看法，當時半仙就說監管機構肯定有保

留意見，因為螞蟻有金融功能，卻不受金融法規監管，挑戰了國有４大銀行的位置，這是何等的

危險？肯定是搞出泡沫，也衍生了金融寡頭壟斷的財閥。半仙的話還未涼，上市就被叫停了。



螞蟻的盈利主要來自「花唄」一類平台的消費借貸，也有借給微商的商業貸款，所以受到消

費者歡迎，要向銀行借這個貸款不容易，特別是小商戶，螞蟻看準了漏洞，表面上是支持微商

（淘寶上大部分都是微商），為社會服務，贏得了公關掌聲，實質犯了兩個錯誤：



１﹒向銀行借貸難是因為銀行要求抵押，也對借貸人的還款能力有嚴格要求，借不到是信譽

不穩、還款能力欠奉，螞蟻的做法卻是鼓勵了不合格的信貸；



２﹒借來容易的錢，花也容易，正是「花唄」的意思（東北人愛說「唄」，花唄就是「使

（錢）囉」，「使咗先算」），結果造成消費泡沫。



加上螞蟻把放貸的債務包裝成證券、債券，就可以再融資，融資的錢再借出，債務規模就愈

來愈大，別忘記借出去的錢是不求抵押，就是說所有債項是基於「信譽」，是虛的，債務違約風

險極大，如果還加上再融資泡沫化，當泡沫爆破之時，可說破壞非同小可！



泡沫建築在沒有基礎的「信譽」上是整個經濟的致命陷阱！比美國當年「次貸」更具傷害力

。



中國在２０００年加入ＷＴＯ，半仙當時還在大銀行策略部門上班，估算境外零售銀行將大

舉進入中國市場（當時我負責建議針對中國金融市場的策劃）；結果多年過去了，出乎意外地

「信用卡」借貸並未成為主流，內地還借網絡便利，成功創新了「移動支付」，成了內地支付的

主流，繞過了信用卡的手續費用之外，還阻止了過度消費（因為移動支付主要還是掛勾銀行帳戶

，裏面有多少錢就花多少錢，沒法「先使未來錢」）；上周六和人大前輩交流時也曾提出此點，

說明中國沒有走歐美的金融路線圖，是自己在開拓自己的路，可見中央高瞻遠矚。



今天螞蟻要走的路，正是多年來中央要嚴防的「消費信貸陷阱」，泡沫一成，後患無窮，自

然要出手禁止。



馬雲是私利還是為微商解決信貸困難的問題？淘寶本身就是鼓勵消費，愈多Ｅａｓｙ

Ｍｏｎｅｙ，明顯對淘寶愈有利。中國奉行的不是自由主義的資本主義，而是有鬆有緊的國家資

本主義，市場經濟混合計劃經濟，國企就是不單止是商業集團，還是市場的調節劑，守住社會責

任。螞蟻的方針有違國策。早前馬雲在論壇的一番話，已顯出財閥的霸氣，更讓中央決心萌滅

「金融霸權」，否則中國將走上美國和日本舊路，政治服務財閥。



美國最終沒有把螞蟻放進黑名單，不也是說明了螞蟻正是中國的經濟漏洞，樂見中國自製泡

沫，以後可以利用此軟肋打擊中國經濟。



馬雲錯估中國需要推動內需的「內循環」，以為此時正是推動消費的良機，其實泡沫貽害遠

大於內需不振，中央及時出手，中國經濟又避開一劫！



在此，半仙不得不說，此事看到中港兩地的監管水平高低差異：巨無霸上市都可以２天前叫

停，是何等決心和決斷！反觀，半仙向香港的證監會投訴壹傳媒（００２８２）異動已經快３個

月（８月１０日投訴），連警方都拉人了，查處壹傳媒石沉大海，證監會威信何在？如何能信任

證監會保障投資者？看來香港的「國際金融中心」稱號是浪得虛名了。



按上文的分析，螞蟻不是因：



（１）馬雲頂撞了高層。



（２）螞蟻不是被昨天的監管制度管死，而是被已出爐，但未廣泛執行的巴塞爾ＩＩＩ制度

卡死。



這個巴塞爾ＩＩＩ是在雷曼爆破後，推出的銀行風險管理的新系統。由於監管緊，所以美國

遲遲不肯執行，反之中、港銀行都在努力配合中，那麼螞蟻呢？



螞蟻是間科技公司，還是間銀行？筆者認為螞蟻是家「網上銀行」，不是家光科技公司，此

中意義為何？



是家科技公司，市盈率可上百倍。



是家銀行，市盈率到２０倍已經不得了。



所以一家網上銀行，即一家科技銀行，市盈率能高到幾多？



以昨日收市估計：



中國平安（０２３１８）是間科技含量高的銀行，其中預期市盈率是９﹒９５６倍。



其他沒有這個高科技含量的國內銀行，預期市盈率為何？



建行（００９３９）４﹒６３６倍。



工行（０１３９８）５﹒０５５倍。



中銀（０３９８８）４﹒１５１倍。



＊螞蟻再上市 估值應要減＊



看明白了？一間科技、科技、科技，再科技的銀行，怕其市盈率能上４０倍，已很了不起了

，這個市盈率是怎樣來？



亂估。平安約１０倍市盈率，你是科技、科技、科技、再科技，那就給你４Ｘ１０＝４０嘛

。



當然科技螞蟻的價不可以這樣計，那就給我個按巴塞爾ＩＩＩ要求下的一家科技銀行的合理

市盈率好了。



筆者沒有具體數據，市傳今時螞蟻做的這棚大借貸，只用２％的自己資金，但又傳（只是傳

國家於１１月２日發布的小微貸管理意見稿，是要求經營者要用３０％自己的資金去做生意。此

即是一如螞蟻以前是：



用２元可貸出１００元，今時是要用３０元才可貸出１００元。



看明白了，以前用２元做的生意今時要用３０元，成本增加了幾多倍？真執行上來，螞蟻的

貸款規模如不收縮，就是要大大大地增加自己的資本。



你或會問，為何是３０％？



如有壞帳，一般有三成打保就差不多，以樓房按揭計，不也是要有三成首期（最近部分樓按

又縮回至首期１０％，但於此立字為據，一年內，負資產樓將增，對多造九成樓按的銀行將帶來

衝擊）。



如螞蟻要再上市，其估值應要減，減至幾多才合理，以科技銀行的市盈率來作參考好了。



１１月５日（上周四）筆者有文：「螞蟻一身蟻」，就講了螞蟻的借貸債，一旦爆煲，將會

為中國帶來另次雷曼，有興趣的可以重看。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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