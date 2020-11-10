【疫苗提振】李偉傑：領展國泰銀娛伺機收集，科指股要回調數日

《經濟通通訊社記者吳藹林１０日報道》美國藥廠輝瑞及德國生物科技公司ＢｉｏＮＴｅｃ

ｈ合作研發的新冠疫苗第三階段的大型測試傳出好消息，疫苗對保護效用率高達９０％，帶動隔

晚美股大漲，今早港股亦曾升近４６０點，當中地產、濠賭板塊等舊經濟股升幅甚為明顯，而科

指股受累資金流出而大幅回吐。有分析認為，看好濠賭、收租及航空股，至於持有科指股的投資

者不必擔心，預期不會跌得太深。



＊疫苗倘研發成功應用，利自由行重返＊



大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑對《經濟通通訊社》表示，疫苗推出後將有

利自由行重返香港，進一步利好香港經濟環境。領展（００８２３）現時續租情況理想，即使缺

乏自由行的購買力，亦有民生場業務，該股防守力充足，６５元以下可吸納，中線上望７５元以

上。

九置（０１９９７）業務和領展大為不同，其受自由行的影響較大，李偉傑對認為，投資者

若想率先部署，可於２５０天線，即３５元附近吸納，短期目標於４８元。

航空股方面，國泰（００２９３）受惠早前的重組，李偉傑預期飛機復飛後公司有能力表現

得更好，其遺下國泰和香港快運兩個品牌，在傳統航空和廉航市佔率亦不錯，股價初步可上望８

元。另外，他亦看好國航（００７５３），可於５﹒５元位置收集，上望７元。

至於兩隻藍籌賭股銀娛（０００２７）及金沙（０１９２８），金沙屬美資公司，有續牌和

中美角力顧慮，因此銀娛是較佳的選擇，認為有望重返７２元高位。



＊科指股不必?售，下調一周後料回升＊



科指早市跌近半成，其中較為重磅的阿里巴巴（０９９８８）和騰訊（００７００）各挫逾

３％，李偉傑認為，投資者不必太悲觀，因科技是中國一個長遠發展目標，若要達至經濟內循環

和雙循環，科技公司必獲支持，預期整體科指股會回調一周，其後回升至早前水平。

騰訊將於後日（１２日）公布第三季季績，他預期其業績問題不大，因季內有暑假，屬手遊

收入旺季，短線下試５７３元，其後於５８０元附近整固。而阿里已公布業績，料走勢比騰訊佳

，短期在２７２元至２８０元位置整固。

