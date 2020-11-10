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10/11/2020 13:24

【疫苗提振】李偉傑：領展國泰銀娛伺機收集，科指股要回調數日

　　《經濟通通訊社記者吳藹林１０日報道》美國藥廠輝瑞及德國生物科技公司ＢｉｏＮＴｅｃ
ｈ合作研發的新冠疫苗第三階段的大型測試傳出好消息，疫苗對保護效用率高達９０％，帶動隔
晚美股大漲，今早港股亦曾升近４６０點，當中地產、濠賭板塊等舊經濟股升幅甚為明顯，而科
指股受累資金流出而大幅回吐。有分析認為，看好濠賭、收租及航空股，至於持有科指股的投資
者不必擔心，預期不會跌得太深。

＊疫苗倘研發成功應用，利自由行重返＊

　　大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑對《經濟通通訊社》表示，疫苗推出後將有
利自由行重返香港，進一步利好香港經濟環境。領展（００８２３）現時續租情況理想，即使缺
乏自由行的購買力，亦有民生場業務，該股防守力充足，６５元以下可吸納，中線上望７５元以
上。
　　九置（０１９９７）業務和領展大為不同，其受自由行的影響較大，李偉傑對認為，投資者
若想率先部署，可於２５０天線，即３５元附近吸納，短期目標於４８元。
　　航空股方面，國泰（００２９３）受惠早前的重組，李偉傑預期飛機復飛後公司有能力表現
得更好，其遺下國泰和香港快運兩個品牌，在傳統航空和廉航市佔率亦不錯，股價初步可上望８
元。另外，他亦看好國航（００７５３），可於５﹒５元位置收集，上望７元。
　　至於兩隻藍籌賭股銀娛（０００２７）及金沙（０１９２８），金沙屬美資公司，有續牌和
中美角力顧慮，因此銀娛是較佳的選擇，認為有望重返７２元高位。

＊科指股不必?售，下調一周後料回升＊

　　科指早市跌近半成，其中較為重磅的阿里巴巴（０９９８８）和騰訊（００７００）各挫逾
３％，李偉傑認為，投資者不必太悲觀，因科技是中國一個長遠發展目標，若要達至經濟內循環
和雙循環，科技公司必獲支持，預期整體科指股會回調一周，其後回升至早前水平。
　　騰訊將於後日（１２日）公布第三季季績，他預期其業績問題不大，因季內有暑假，屬手遊
收入旺季，短線下試５７３元，其後於５８０元附近整固。而阿里已公布業績，料走勢比騰訊佳
，短期在２７２元至２８０元位置整固。

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