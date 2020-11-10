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10/11/2020 08:14

太古地產逾９８億售太古城中心第一座，錄法定基準收益２０億元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》太古地產（０１９７２）就出售太古城中心第一座物業全數權
益訂立買賣協議，所售權益的對價將以現金及股份支付，作價約９８﹒４５億元。買方公司Ｒｏ
ｃｈａ　Ｌａｎｄ　Ｌｉｍｉｔｅｄ已支付９﹒８億元。買賣協議完成後，太古地產將持有買方
控股公司Ｒａｖｅｎ　Ｂｌｕｅ　Ｌｉｍｉｔｅｄ股份不多於３７％，故會擁有太古城中心第一
座物業不超過３７％的間接股本權益。
　　根據協議，買方擔保人持有認購期權，可在行使期，收購太古所持有的買方控股公司股份；
太古則持認沽期權，可要求買方擔保人按行使價收購。
　　物業經獨立估值師評估，該物業於６月底的權益估值約為７９﹒３８億元，按法定基準計，
預計太古地產將錄得２０﹒０１億元的出售收益，以基本基準計則約為５４﹒７１億元，所得款
項將用作一般營運資金。
　　而太古公司（０００１９）將就其於太古地產的８２％權益錄得１６﹒４８億元的法定基準
計收益，或４４﹒８６億元的基本基準計收益。
　　買方最終控股股東是房地產私募基金管理公司基匯資本及包括Ｓｃｈｒｏｄｅｒ　Ｐａｍｆ
ｌｅｅｔ在內的財團夥伴。（ｐｌ）

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