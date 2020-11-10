【網絡平台監管】內地擬打擊經營壟斷，科網股急瀉，科指插逾５％

《經濟通通訊社１０日專訊》美國藥廠輝瑞及德國生物科技公司ＢｉｏＮＴｅｃｈ合作研發

的新冠疫苗第三階段的大型測試傳出好消息，港股今早裂口高開４５７點報２６４７４點，為全

日最高位兼創逾四個月高。舊經濟股最為受惠，本地地產、銀行、油股升幅最為明顯；科指則受

累資金流出，連續三日破頂後今日回吐，中國市場監管總局發布徵求意見稿，稱要預防和制止平

台經濟領域的壟斷行為，拖累騰訊（００７００）、小米（０１８１０）、阿里巴巴

（０９９８８），三股合共減弱港股２４２點升幅。恆指全日收升２８５點或１﹒１％，報

２６３０１，主板成交高達２３３８﹒０６億元增加多３８﹒８％。國指收報１０５８６點，跌

４６點或０﹒４３％。



＊阿里騰訊小米拖低恆指逾２４０點＊



恆生科技指數穿八千點大關，收７９６１，跌４３２點或跌５﹒１５％。騰訊收跌

４﹒４１８％，報５９５元；阿里巴巴挫５﹒１％，報２７５﹒４元；小米集團（０１８１０）

跌４﹒３１％，報２４﹒４５元。

在「雙１１」前夕，國家市場監管總局發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿

）》。平台經濟領域壟斷協議主要是針對平台經營者、平台內經營者排除、限制競爭的協議、決

定或者其他協同行為。文件指出，平台經營者與交易相對人達成排他性協議，可能構成《反壟斷

法》第十四條規定的其他壟斷協議。市場將監管解讀為劍指阿里巴巴、京東（０９６１８）、美

團（０３６９０）、騰訊等內地科網龍頭。

最新消息是，中央網信辦、市場監管總局、稅務總局日前聯合召開的規範線上經濟秩序行政

指導會議，要求各平台企業要切實落實主體責任，增強守正創新意識。要共同維護良好的市場秩

序。不得開展濫用市場支配地位「二選一」、商譽詆毀、裹挾交易等違法違規競爭行為，或依托

算法推薦、人工智能和大數據薈萃分析進行的「隱形」不正當競爭行為。



＊為網絡促銷活動戴上監管「緊箍咒」＊



事實上，隨著「雙１１」購物狂歡季臨近，內地監管部門近期頻繁出擊規管線上平台。市場

監管總局近日出台《規範促銷行為暫行規定》，自今年１２月１日起施行。隨後，該局又發布了

《關於加強網絡直播營銷活動監管的指導意見》。這兩個有針對性的新規，都劍指網絡促銷活動

。內地《經濟日報》發文稱，此次出台的《規定》無疑給網絡促銷活動戴上了監管的「緊箍咒」

，劃出了明確的法規「紅線」。文章又透露，市場監管部門接下來還將制定出台一批規範線上經

濟發展的制度措施。期待監管新規密集出台，可以使網絡促銷活動更加規範有序、更加有利於推

動經濟發展和消費者權益保護。

據國務院辦公廳最新公布，引導平台經濟有序競爭的有關文件今年底就將制定出台。國辦強

調，將依法查處互聯網領域濫用市場支配地位限制交易、不正當競爭等違法行為，維護市場價格

秩序，引導企業合法合規經營。此外，２０２１年６月底前制定出台網絡交易監督管理規定。

