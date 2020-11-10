港股高開４５７點報２６４７４點，國指升７２點，科指跌１７９點

《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美股道指大幅抽升，消息指輝瑞公司所研發的新冠疫苗有

效率達九成，消息刺激亞洲股市暢旺，日經升３１８點，台北加權指數漲１５３點，而港股則高

開４５７點。油價抽升帶動油股攀升，中石化（００３８６）、中石油（００８５７）升逾６％

，中海油（００８８３）升逾８％；銀娛（０００２７）按季收入升三成四，股價高開一成且為

最佳藍籌，連帶金沙（０１９２８）高開９﹒６７％。恆生指數開報２６４７４點，升４５７點

或升１﹒７６％，主板成交７４﹒４６億元。國企指數報１０７０５點，升７２點或升０﹒６８

％。恆生科技指數報８２１４點，跌１７９點或跌２﹒１４％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升７﹒１７％，報３７﹒３５元，以現價計，該股暫

連升４日，累計升幅１０﹒５％。香港交易所（００３８８）升０﹒５７％，報３９０元，以現

價計，該股暫連升２日，累計升幅２﹒３６％。騰訊控股（００７００）跌２﹒３３％，報６０

８元；中國移動（００９４１）升１﹒６８％，報５１﹒４５元；友邦保險（０１２９９）升５

﹒７１％，報８７元，以現價計，該股暫連升７日，累計升幅１９﹒１％。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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銀河娛樂（０００２７） ６５﹒００元 升１０﹒４５％

金沙中國（０１９２８） ３３﹒４５元 升９﹒６７％

中海油 （００８８３） ８﹒００元 升８﹒４０％

匯豐控股（００００５） ３７﹒３５元 升７﹒１７％

中石化 （００３８６） ３﹒４３元 升６﹒１９％

中石油 （００８５７） ２﹒４７元 升６﹒０１％

友邦保險（０１２９９） ８７﹒００元 升５﹒７１％

太古Ａ （０００１９） ３９﹒８０元 升５﹒１５％

恆生銀行（０００１１） １３２﹒２０元 升４﹒５９％

領展 （００８２３） ６５﹒５０元 升３﹒９７％

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科指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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京東集團（０９６１８） ３３５﹒００元 跌７﹒５１％

舜宇光學（０２３８２） １５０﹒００元 跌５﹒６０％

網易 （０９９９９） １３７﹒１０元 跌５﹒１２％

美團 （０３６９０） ３２２﹒８０元 跌３﹒７０％

比亞迪電子（００２８５） ３７﹒５５元 跌３﹒２２％

新東方在線（０１７９７） ２６﹒６０元 跌３﹒１０％

阿里健康（００２４１） ２２﹒４５元 跌２﹒３９％

阿里巴巴（０９９８８） ２８３﹒４０元 跌２﹒３４％

騰訊控股（００７００） ６０８﹒００元 跌２﹒３３％

瑞聲科技（０２０１８） ４５﹒２５元 跌１﹒７４％

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（ｕｌ）

