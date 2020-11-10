《盤後部署》疫苗因素續發酵，恒指上望２６７８２，科指料續回吐

《經濟通通訊社１０日專訊》美國藥廠輝瑞及德國生物科技公司ＢｉｏＮＴｅｃｈ合作研發

的新冠疫苗第三階段的大型測試傳出好消息，疫苗對保護效用率高達９０％，帶動隔晚美股一度

大漲，港股今早裂口高開４５７點報２６４７４點，為全日最高位兼創逾四個月高。舊經濟股最

為受惠，本地地產、銀行、油股升幅最為明顯；科指則受累資金流出，連續三日破頂後今日回吐

，加上中國市場監管總局發布徵求意見稿，稱要預防和制止平台經濟領域的壟斷行為，拖累騰訊

（００７００）、小米（０１８１０）、阿里巴巴（０９９８８），三股合共減弱港股２４２點

升幅。恆指全日走勢為高開後升幅收窄，收升２８５點或１﹒１％，主板成交高達

２３３８﹒０６億元，較上日多３８﹒８％。國指收報１０５８６點，跌４６點或０﹒４３％。

資金轉向追逐舊經濟股，科指轉跌，收報７９６１點，跌４３２點或５﹒１５％。

Ａ股兩市低走，上證綜指收報３３６０點，跌１３點或０﹒４％；深證成指收報１３９９３

點，跌１４７點或１﹒０５％，總成交９８１２﹒０４億人幣減少９﹒４５％。



＊中國就平台反壟斷指南徵求意見，阿里、美團獲邀開會＊



中國市場監管總局、中央網信辦、稅務總局三個部門，在上周聯合召開規範線上經濟秩序行

政指導會，京東（０９６１８）、美團（０３６９０）、阿里巴巴、字節跳動、滴滴、快手、拼

多多等２７家主要互聯網平台企業代表出席，會議要求互聯網平台企業依法合規經營，強化自我

約束，共同促進線上經濟健康規範發展。

國家市場監管總局今早發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，聲言目的

是為了預防和制止平台經濟領域的壟斷行為。徵求意見稿從「壟斷協議」、「濫用市場支配地位

行為」、「經營者集中」、「濫用行政權力排除、限制競爭」這四個方面作為切入點，定義了何

謂平台經濟領域的壟斷行為。相信有關消息會持續拖累相關股份一段時間，科指亦會回吐。

事實上，科指中權重最大的阿里巴巴和騰訊，市場龍頭地位雖然難被撼動（阿里巴巴有網購

、支付寶，騰訊有手遊業務和微信支付），但投資者要留意監管機構行動，兩股面對政策及政治

風險比其他科技股為大，或抑制他們業務擴張的速度。

外圍方面，美國聯儲局公布金融穩定報告，認為資產價格可能因經濟情況欠佳，以及投資者

規避風險而變得脆弱，導致顯著下滑，美國出現債務違約上升浪潮。局方關注疫情引致美國民眾

的收入出現不明朗，壞帳情況惡化，以致銀行可能錄得較大的損失。除了家庭收入不明外，美國

商界的債務也可能惡化，甚至出現大量違約情況。



＊科指短線續回，資金流入舊經濟股＊



恆指９日ＲＳＩ雖已到達超買區，但日間指數升幅曾收窄至２５點，尾市升幅擴大至逾２０

０點，反映大市在低位非缺乏承接力。加上單日升幅未必完全反映疫苗利好消息，預期恆指短線

目標位置於７月７日的高位２６７８２點。

科指方面，資金流入舊經濟股下難免有沽壓，預期短期會繼續回吐，直至市場對舊經濟股的

熱情漫漫減弱。（ｎｓ）

