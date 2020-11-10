【新冠疫苗】輝瑞疫苗可預防九成感染，保護作用或可持續最少一年

《經濟通通訊社１０日專訊》美國藥廠輝瑞及ＢｉｏＮＴｅｃｈ共同開發的新冠肺炎疫苗公

布最新試驗初步數據顯示，該疫苗可預防九成感染，保護作用或可持續最少一年。

據數萬名志願者參與的試驗結果顯示，該疫苗防止超過９０％的感染，是至今為止抗疫取得

最令科學界鼓舞的進展。雖然只是初步數據，但如果進一步研究表明該疫苗安全，公司向監管機

構申請緊急使用授權。

美國過敏及傳染病研究所主任福奇表示，早前預計首隻疫苗的有效性僅在６０％至７０％之

間，今次初步數據顯示可以超過９０％實太出色。

輝瑞大範圍試驗的有效性和安全結果可能會在數周內公布，而如果其研究取得成功，年底前

有望問世。

ＢｉｏＮＴｅｃｈ聯合創始人兼行政總裁Ｕｇｕｒ Ｓａｈｉｎ樂觀表示，疫苗的保護作用

會持續最少一年，因為研究表明試驗中患者的抗體水平並沒有大幅下降，而試驗數據監測委員會

沒有發現嚴重的安

全問題。



＊歐盟擬購買３億劑輝瑞疫苗＊



歐盟執委會主席馮德萊恩周一（９日）表示，歐盟快將簽署一份合同，購買多達３億劑輝瑞

開發的疫苗，歐洲議會著名的中右翼議員Ｐｅｔｅｒ Ｌｉｅｓｅ亦透露即將簽署合同。

英國首相約翰遜發言人周一在疫苗試驗積極數據公布後表示，如果監管機構批准，英國預計

於年底將獲得１０００萬劑輝瑞疫苗，因為英國早前已訂購４０００萬劑疫苗，足以讓２０００

萬人接種。

另外據路透社報道指，巴西計劃與輝瑞洽談購買疫苗，當地衛生機構停止中國科興生物的疫

苗測試。（ａｌ）

