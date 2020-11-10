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10/11/2020 17:18

《台股攻略－馮偉明》台股１３０００點整固

　　《台股攻略》輝瑞新冠疫苗有望推出，剌激美股急升，但台股未能延續外圍升勢，加權指數
今日（１０日）跌４５﹒７５點，收１３０８１﹒７２點，成交金額擴增至新台幣
２４８７﹒７１億元。
　　台積電今日表現弱勢，跌１﹒６３％，收新台幣４５１元，失守５日線；鴻海同樣走弱，跌
０﹒４９％，收新台幣８０﹒８元；聯發科下挫２﹒２７％，收新台幣６８６元；大立光走勢震
盪，但表現相對強勢，小升１﹒０７％，收新台幣３３００元。台達電、聯電、廣達、矽力─
ＫＹ、華碩及瑞昱跌幅超過２％。輝瑞表示新冠疫苗安全有效性超過９０％，帶動市場信心，觀
光股新天地、雄獅、夏都、鳳凰、晶華、美食─ＫＹ、天蔥、五福、燦星旅、山富、易飛網、紅
馬─ＫＹ及六角漲停收市。航運類股同樣強勢表現，長榮航及華航開市已升至漲停。市場同時亦
看好原油需求，台塑四寶股價回勇，台塑化大升，台塑及台化亦升超過３％。
　　外圍市況波動，科技相關股大幅上落影響台股表現，投資者宜留意相關股份會否再出現更深
調整，影響投資氣氛，突破１３０００點後，相信後市仍屬大升小回格局。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
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