《台股攻略－馮偉明》台股１３０００點整固

《台股攻略》輝瑞新冠疫苗有望推出，剌激美股急升，但台股未能延續外圍升勢，加權指數

今日（１０日）跌４５﹒７５點，收１３０８１﹒７２點，成交金額擴增至新台幣

２４８７﹒７１億元。

台積電今日表現弱勢，跌１﹒６３％，收新台幣４５１元，失守５日線；鴻海同樣走弱，跌

０﹒４９％，收新台幣８０﹒８元；聯發科下挫２﹒２７％，收新台幣６８６元；大立光走勢震

盪，但表現相對強勢，小升１﹒０７％，收新台幣３３００元。台達電、聯電、廣達、矽力─

ＫＹ、華碩及瑞昱跌幅超過２％。輝瑞表示新冠疫苗安全有效性超過９０％，帶動市場信心，觀

光股新天地、雄獅、夏都、鳳凰、晶華、美食─ＫＹ、天蔥、五福、燦星旅、山富、易飛網、紅

馬─ＫＹ及六角漲停收市。航運類股同樣強勢表現，長榮航及華航開市已升至漲停。市場同時亦

看好原油需求，台塑四寶股價回勇，台塑化大升，台塑及台化亦升超過３％。

外圍市況波動，科技相關股大幅上落影響台股表現，投資者宜留意相關股份會否再出現更深

調整，影響投資氣氛，突破１３０００點後，相信後市仍屬大升小回格局。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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