《窩輪豪情－梁業豪》為股票計算合理值與即市最大升幅目標

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、金融
業與綜合企業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為九龍倉
（０１９９７）、領展房產基金（００８２３）與澳博控股（００８８０），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，
則宜首選康師傅（００３２２）、創科實業（００６６９）與中國飛鶴（０６１８６）。
今早（１０日）港股甫開市即見好淡大戶展開激戰，資金從新經濟股流往舊經濟股情況跟
昨晚（９日）美股一樣。開市前，筆者於「梁業豪Ｐａｔｒｅｏｎ頻道」內，為大家預計了１０
隻焦點股的合理值和即市最大升幅目標，對開市後辨別相對預弱勢非常有利。須知只有強勢股才
會被大戶買家推至合理值之上，而不讓其股價跌回其下。若能企穩於最大升幅目標之上，更代表
該股的大戶買家非常看好其短期，甚至中期後市的表現，有利候低吸納。
《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
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