《談國論企－黎偉成》美國短期料有動亂礙新政府施政

《談國論企》即使民主黨人拜登據實情宣布在就任美國第４６屆總統會強化國內團結和在國

際重推多邊主義，惟特朗普不理共和黨內外一眾勸告不肯接受敗選，甚至要就大選作法律訴訟；

其霸道劣性當會在由現時至２０２１年１月３日該交接的「真空期」作內外攬炒，美國短期或有

動亂或暴動，而此廝所濫制的分裂、仇恨等在美當有長期惡性影響，對美國和世界絕對是惡噩。

要深思美國改朝換代之短、中長期可能發生的變異。



＊拜登要收拾特廝殘局談何容易＊



要破壞，談何容易。

要建設，特別是重建，困難重重。

要特別重點指出者，為拜登所面對的問題甚多、甚嚴重，特別是（一）重新團結一眾美國人

。這是拜登上台前後異常重大的任務，甚至是首要任務，因為特朗普就任四年來製造出美國絕對

式的分裂、仇恨、對立和暴力惡思與劣行，屬幾乎全方位的，和異常廣泛及深入，形成根深蒂固

的長期惡毒問題，故拜登即使能夠走馬上任，履行其不分紅與藍和全都是美國人的宏觀國策承諾

，在制定和落實相關的具體政策與措施，肯定會受到以「特粉」為主的反對者強力的阻撓，並尤

以若干美國國會、州市的共和黨中人為然，拜登即使深明此理，上任伊始仍會是舉步維艱，需要

很大的誠意、耐心和實際的政策、工作，卻每多事倍功半，卻不能不努力及持之以恆為之。否則

，拜登即使有千千萬萬良好的理想，也是空有佳願。

特別是（二）抗疫。拜登在競選時多次指摘特朗普抗疫失敗，並承諾與醫學和科學專家溝通

，向公眾傳達信息，而在宣布大選獲勝之時更有傳其團隊的籌組工作，不僅是新內閣，更會組織

抗疫專責小組，當然是在防控惡疫以至政經工作最為重要的政策和策略。防控惡疫的重點之重，

是先封關以阻制人與人之間的接觸，始能從源頭起做功夫，問題是特朗普一直鼓吹不用配帶口罩

，不需要再封關，並在惡疫大流行及不斷擴散之時硬要「重啟經濟」，居然使尤以「特粉」為主

的相當部分美國人，抗拒帶口罩，抗拒社會活動受制，當然是絕對不願意見到再度由封關之舉。

由是拜登上台後要強制性帶口罩，和重新封關，很可能觸發「特粉」的強橫反對，甚至採取

示威、暴力等行動以「頑抗」。但不抗疫，重啟經濟，乃災難之延續。

非同小可的，更是（三）美國人可以買槍和擁槍，有若干「特粉」在大選投票及點票期已持

槍有所行動，即使特朗普敗選，所特製的分裂、仇恨、對立和暴力，肯定不會減退，甚至有若干

超級「特粉」不論任何藉口的事事抗擊，持槍採取暴力行動。

同樣重大的問題，是「特粉」已發展到網上宣傳組織，並不斷散播許許多多「親特」的無根

據言論，和組織行動，相信此況在今後一段相當長時間難以糾正過來，是為美國動亂、暴亂難止

之因。



＊要抗疫否則重啟經濟乃災難延續＊



另一個不可忽視重大問題，為（四）拜登很有需要勸服不服氣的特朗普，才可以使美國的政

治局面有所緩和、回穩，否則會寸步難行。要高度留意特朗普的，有（Ｉ）此廝不僅在年初時被

問及一旦連任失敗會否承認敗選現實，只是支唔以對，卻在一語成讖之後，妄言選舉有「舞弊」

行為，要採取法律行動云云，足顯其絕對不甘心失敗，很可能使美國的新、舊總統交接不暢順，

甚至有延誤，果如是，便會在行政上有礙新政府所部署的政策上馬和效益。

和（ＩＩ）特朗普充分知道在卸任後，就沒有總統轄免權，有許許多多對他本來要提出的法

律訴訟、檢控，會陸陸續續而來，我相信這個混世魔王肯定是受不了，更擔心特廝或會在由現時

到２０２１年１月３日甚至更長一點時間的「真空期」，可能瘋了而作出連他自己也想不到的瘋

狂行徑，誰可阻之？

特朗普是絕頂聰明的人，特別是在舞權弄術，更是現今無人可出其右，如改斜歸正，該屬好

事，惟一個已經橫行霸道得心應手的人，可以嗎？（論拜登．之二）



《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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