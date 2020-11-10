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10/11/2020 09:21

《異動股》疫苗有進展賭股造好，銀娛及金沙齊高開一成暫最佳藍籌

　　《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美國藥廠輝瑞公布與德國ＢｉｏＮＴｅｃｈ共同研發的新
冠肺炎疫苗「ＢＮＴ１６２ｂ２」效用顯著，目前據效用率超過９成，帶動道指曾飆逾１６００
點，當中屬「疫情受累板塊」的賭股表現出色，刺激本地賭股高開。
　銀河娛樂（０００２７）現價升１０﹒４５％，報６５元創逾兩年高，暫最佳藍籌。以現價計
，該股暫連升７日，累計升幅２７﹒２％。；成交約２２１萬股，涉資１﹒４４億元。
　　其他賭股亦表現強勁，金沙（０１９２８）升９﹒６７％，報３３﹒４５元，以現價計，該
股暫連升７日，累計升幅２３﹒２％；永利澳門（０１１２８）升９﹒９５％，報１３﹒７元；
澳博控股（００８８０）升７﹒１％，報９﹒５元。
　　現時，恆生指數報２６４７４點，升４５７點或升１﹒７６％，主板成交７４﹒４６億元。
國企指數報１０７０５點，升７２點或升０﹒６８％。恆生科技指數報８２１４點，跌１７９點
或跌２﹒１４％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀河娛樂（０００２７）　　　６５﹒００元　　　升１０﹒４５％
　　新濠國際（００２００）　　　１４﹒９０元　　　升　６﹒１３％
　　澳博控股（００８８０）　　　　９﹒５０元　　　升　７﹒１０％
　　永利澳門（０１１２８）　　　１３﹒７０元　　　升　９﹒９５％
　　金沙中國（０１９２８）　　　３３﹒４５元　　　升　９﹒６７％
　　美高梅　（０２２８２）　　　１１﹒０８元　　　升　５﹒５２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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