《異動股》疫苗有進展賭股造好，銀娛及金沙齊高開一成暫最佳藍籌

《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美國藥廠輝瑞公布與德國ＢｉｏＮＴｅｃｈ共同研發的新
冠肺炎疫苗「ＢＮＴ１６２ｂ２」效用顯著，目前據效用率超過９成，帶動道指曾飆逾１６００
點，當中屬「疫情受累板塊」的賭股表現出色，刺激本地賭股高開。
銀河娛樂（０００２７）現價升１０﹒４５％，報６５元創逾兩年高，暫最佳藍籌。以現價計
，該股暫連升７日，累計升幅２７﹒２％。；成交約２２１萬股，涉資１﹒４４億元。
其他賭股亦表現強勁，金沙（０１９２８）升９﹒６７％，報３３﹒４５元，以現價計，該
股暫連升７日，累計升幅２３﹒２％；永利澳門（０１１２８）升９﹒９５％，報１３﹒７元；
澳博控股（００８８０）升７﹒１％，報９﹒５元。
現時，恆生指數報２６４７４點，升４５７點或升１﹒７６％，主板成交７４﹒４６億元。
國企指數報１０７０５點，升７２點或升０﹒６８％。恆生科技指數報８２１４點，跌１７９點
或跌２﹒１４％。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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銀河娛樂（０００２７） ６５﹒００元 升１０﹒４５％
新濠國際（００２００） １４﹒９０元 升 ６﹒１３％
澳博控股（００８８０） ９﹒５０元 升 ７﹒１０％
永利澳門（０１１２８） １３﹒７０元 升 ９﹒９５％
金沙中國（０１９２８） ３３﹒４５元 升 ９﹒６７％
美高梅 （０２２８２） １１﹒０８元 升 ５﹒５２％
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（ｋｓ）
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