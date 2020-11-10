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10/11/2020 09:21

《異動股》復星醫藥開飆近一成半，輝瑞新冠疫苗有效性超九成

　　《經濟通通訊社１０日專訊》復星醫藥（０２１９６）Ｈ股現價升１４﹒９８％，報３７﹒
６元；成交約１１０萬股，涉資４１３０萬元。
　　美國藥廠輝瑞及ＢｉｏＮＴｅｃｈ共同開發的ｍＲＮＡ新冠肺炎疫苗，最新試驗初步數據顯
示可預防九成感染，保護作用或可持續最少一年，美國過敏及傳染病研究所主任福奇表示效果出
色。
　　　ＢｉｏＮＴｅｃｈ今年３月與輝瑞及復星醫藥達成新冠疫苗研發合作。復星集團董事長郭
廣昌通過微信公眾號表示，輝瑞疫苗效果遠超預期，這是科學的勝利，也是全球合作的勝利，復
星會繼續與政府監管、審批部門密切溝通協同，希望根據全球研發的進展和數據分析的結果，在
符合中國法規的前提下，復星新冠疫苗能盡早在中國上市使用。
　　現時，恆生指數報２６４７４，升４５７點或升１﹒７６％，主板成交７４﹒４６億元。國
企指數報１０７０５，升７２點或升０﹒６８％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　復星醫藥　（０２１９６）　　３７﹒６０元　　升１４﹒９８％
　　石藥集團　（０１０９３）　　　８﹒３０元　　升　１﹒３４％
　　中生製藥　（０１１７７）　　　８﹒３１元　　升　１﹒８４％
　　三生製藥　（０１５３０）　　　７﹒４２元　　升　０﹒８２％

　　先聲藥業　（０２０９６）　　１０﹒３０元　　升　１﹒７８％
　　藥明康德　（０２３５９）　１３７﹒３０元　　升　０﹒０７％
　　康龍化成　（０３７５９）　１２０﹒４０元　　跌　１﹒７９％
　　康希諾生物（０６１８５）　１６８﹒００元　　升　３﹒５８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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