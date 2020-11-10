《異動股》復星醫藥開飆近一成半，輝瑞新冠疫苗有效性超九成

《經濟通通訊社１０日專訊》復星醫藥（０２１９６）Ｈ股現價升１４﹒９８％，報３７﹒
６元；成交約１１０萬股，涉資４１３０萬元。
美國藥廠輝瑞及ＢｉｏＮＴｅｃｈ共同開發的ｍＲＮＡ新冠肺炎疫苗，最新試驗初步數據顯
示可預防九成感染，保護作用或可持續最少一年，美國過敏及傳染病研究所主任福奇表示效果出
色。
ＢｉｏＮＴｅｃｈ今年３月與輝瑞及復星醫藥達成新冠疫苗研發合作。復星集團董事長郭
廣昌通過微信公眾號表示，輝瑞疫苗效果遠超預期，這是科學的勝利，也是全球合作的勝利，復
星會繼續與政府監管、審批部門密切溝通協同，希望根據全球研發的進展和數據分析的結果，在
符合中國法規的前提下，復星新冠疫苗能盡早在中國上市使用。
現時，恆生指數報２６４７４，升４５７點或升１﹒７６％，主板成交７４﹒４６億元。國
企指數報１０７０５，升７２點或升０﹒６８％。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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復星醫藥 （０２１９６） ３７﹒６０元 升１４﹒９８％
石藥集團 （０１０９３） ８﹒３０元 升 １﹒３４％
中生製藥 （０１１７７） ８﹒３１元 升 １﹒８４％
三生製藥 （０１５３０） ７﹒４２元 升 ０﹒８２％
先聲藥業 （０２０９６） １０﹒３０元 升 １﹒７８％
藥明康德 （０２３５９） １３７﹒３０元 升 ０﹒０７％
康龍化成 （０３７５９） １２０﹒４０元 跌 １﹒７９％
康希諾生物（０６１８５） １６８﹒００元 升 ３﹒５８％
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（ｃａ）
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