《異動股》疫苗研發有進展，航空股急升，國泰漲１５％東航升一成

《經濟通通訊社１０日專訊》美國藥廠輝瑞及德國生物科技公司ＢｉｏＮＴｅｃｈ合作研發

的新冠疫苗第三階段的大型測試數據顯示，疫苗對保護效用率高達９０％，市場預期航空業有望

回復正常，國泰航空（００２９３）現價升１４﹒９４７％，報６﹒４６０元，以現價計，該股

暫連升４日，累計升幅２０﹒９７％。該股成交約１９７萬股，涉資１２７５萬元。東方航空（

００６７０）升１０﹒３６６％，報３﹒６２０元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１２

﹒７７％。

現時，恆生指數報２６４７４，升４５７點或升１﹒７６％，主板成交７４﹒４６億元。國

企指數報１０７０５，升７２點或升０﹒６８％。恆生科技指數報８２１４，跌１７９點或跌２

﹒１４％。

即月期指新報２６３９２，升３５８點，低水８２點。即月國指期貨報１０６８０，升４４

點，低水２６點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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國泰航空（００２９３） ６﹒４６０元 升１４﹒９４７％

南方航空（０１０５５） ４﹒９８０元 升８﹒９７２％

中國國航（００７５３） ５﹒９５０元 升１１﹒８４２％

東方航空（００６７０） ３﹒６２０元 升１０﹒３６６％

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（ｅｃ）

