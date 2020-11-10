《異動股》疫苗研發有進展，航空股急升，國泰漲１５％東航升一成

《經濟通通訊社１０日專訊》美國藥廠輝瑞及德國生物科技公司ＢｉｏＮＴｅｃｈ合作研發
的新冠疫苗第三階段的大型測試數據顯示，疫苗對保護效用率高達９０％，市場預期航空業有望
回復正常，國泰航空（００２９３）現價升１４﹒９４７％，報６﹒４６０元，以現價計，該股
暫連升４日，累計升幅２０﹒９７％。該股成交約１９７萬股，涉資１２７５萬元。東方航空（
００６７０）升１０﹒３６６％，報３﹒６２０元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１２
﹒７７％。
現時，恆生指數報２６４７４，升４５７點或升１﹒７６％，主板成交７４﹒４６億元。國
企指數報１０７０５，升７２點或升０﹒６８％。恆生科技指數報８２１４，跌１７９點或跌２
﹒１４％。
即月期指新報２６３９２，升３５８點，低水８２點。即月國指期貨報１０６８０，升４４
點，低水２６點。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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國泰航空（００２９３） ６﹒４６０元 升１４﹒９４７％
南方航空（０１０５５） ４﹒９８０元 升８﹒９７２％
中國國航（００７５３） ５﹒９５０元 升１１﹒８４２％
東方航空（００６７０） ３﹒６２０元 升１０﹒３６６％
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（ｅｃ）
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