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即市新聞

10/11/2020 09:25

《異動股》疫苗研發有進展，航空股急升，國泰漲１５％東航升一成

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美國藥廠輝瑞及德國生物科技公司ＢｉｏＮＴｅｃｈ合作研發
的新冠疫苗第三階段的大型測試數據顯示，疫苗對保護效用率高達９０％，市場預期航空業有望
回復正常，國泰航空（００２９３）現價升１４﹒９４７％，報６﹒４６０元，以現價計，該股
暫連升４日，累計升幅２０﹒９７％。該股成交約１９７萬股，涉資１２７５萬元。東方航空（
００６７０）升１０﹒３６６％，報３﹒６２０元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１２
﹒７７％。
　　現時，恆生指數報２６４７４，升４５７點或升１﹒７６％，主板成交７４﹒４６億元。國
企指數報１０７０５，升７２點或升０﹒６８％。恆生科技指數報８２１４，跌１７９點或跌２
﹒１４％。
　　即月期指新報２６３９２，升３５８點，低水８２點。即月國指期貨報１０６８０，升４４
點，低水２６點。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　國泰航空（００２９３）　　　６﹒４６０元　　　升１４﹒９４７％
　　南方航空（０１０５５）　　　４﹒９８０元　　　　升８﹒９７２％
　　中國國航（００７５３）　　　５﹒９５０元　　　升１１﹒８４２％
　　東方航空（００６７０）　　　３﹒６２０元　　　升１０﹒３６６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｃ）

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