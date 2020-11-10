《午市前瞻》港股望上２６７８２，未來數天料繼續高開後升幅收窄

《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美股升勢凌厲，道指曾一度大升１６１０點，逼近三萬大

關，全日揚８３４點報２９１５７。輝瑞公司旗下的新冠疫苗有效率超過九成，加上美國大選不

穩因素逐漸緩減，港股今早裂口高開４５７點報２６４７４點，已為早市最高位。匯控（０００

０５）半日漲近６％，濠賭、三桶油及地產等藍籌受惠疫苗消息有良好表現，惟其後升幅收窄，

半日收報２６２０２，升１８６點或升０﹒７２％，主板成交１２４４﹒７６億元。國指數１０

５７６點，跌５６點或跌０﹒５３％。

資金流入舊經濟股，受科指股沽壓拖累，科指連升三日後回吐，半日報８００１，挫３９２

點或跌４﹒６７％。

重磅股方面，中移動（００９４１）漲０﹒４％，報５０﹒８元；騰訊（００７００）軟３

﹒３７％，報６０１﹒５元；港交所（００３８８）跌１﹒５％，報３８２元；建行（００９３

９）升０﹒８５％，報５﹒９６元；友邦（０１２９９）走上４﹒６２％，報８６﹒１元。

Ａ股兩市個別發展，上證綜指報３３７７點，升３點或升０﹒１２％，成交２６１８﹒３５

億元人民幣。深證成指報１４０８３點，跌５７點或跌０﹒４１％，成交３８９９﹒３４億元人

民幣。



＊資金流入舊經濟股，阿里騰訊齊挫逾３％＊



美國藥廠輝瑞及德國生物科技公司ＢｉｏＮＴｅｃｈ合作研發的新冠疫苗第三階段的大型測

試數據顯示，疫苗對保護效用率高達９０％，疫苗研發有具大進展，令資金流入地產、銀行等舊

經濟股份，屬價值投資的科指股現沽壓。阿里巴巴（０９９８８）軟３﹒３１％，報２８０﹒６

元；騰訊（００７００）挫３﹒３７％，報６０１﹒５元；美團（０３６９０）瀉７﹒７％，報

３０９﹒４元；京東（０９６１８）跌７﹒５１％，報３３５元；小米（０１８１０）挫４﹒５

％，報２４﹒４元。

汽車股雖為舊經濟板塊，惟汽車股近期受惠國家的新能源政策扶持，加上受銷情利好，已累

計一定升幅。資金散水轉向流入其他舊經濟股，拖累汽車股回吐。比亞迪（０１２１１）挫４﹒

９５％，報１８６﹒３元；長汽（０２３３３）跌１﹒９％，報１３﹒４元；吉利（００１７５

）軟３﹒０９％，報２０﹒４元；恆大汽車（００７０８）跌１﹒７３％，報２２﹒７５元。

太古地產（０１９７２）以逾９８億對價出售太古城中心第一座，估計法定基準收益達２０

億，公司指出售項目可令資金流轉，以投資於核心市場的新項目，更重申其以香港為家的長遠策

略。消息鼓勵市場氣氛，太古Ａ（０００１９）飆７﹒２７％，報４０﹒６元；太古Ｂ（０００

８７）漲４﹒２５％，報６﹒８７元；太古地產升６﹒２４％，報２３元；國泰航空（００２９

３）飆１１﹒５７％，報６﹒２７元。



＊疫苗研究現突破，三桶油落鑊炒上＊



美國藥廠輝瑞及ＢｉｏＮＴｅｃｈ共同開發的ｍＲＮＡ新冠肺炎疫苗，最新試驗初步數據顯

示可預防九成感染，保護作用或可持續最少一年，其中復星醫藥（０２１９６）與兩間公司有合

作關係，復星醫藥半日彈１３﹒９１％，報３７﹒２５元，惟其餘疫苗股普跌。藥明康德（０２

３５９）跌１﹒６％，報１３５元；石藥集團（０１０９３）軟０﹒８５％，報８﹒１２元；康

龍化成（０３７５９）挫５﹒３％，報１１６﹒１元；康希諾生物（０６１８５）跌１﹒９７％

，報１５９元。

新冠疫苗或將出爐，帶動市場憧憬經濟復甦，油價於周一飆升約８％近逾五個以來最大單日

漲幅。布油期貨收升７﹒４８％報４２﹒４美元，美油期貨則收升８﹒４８％報４０﹒２９美元

。三桶油抽升，中海油（００８８３）彈１２﹒４７％，報８﹒３元；中石化（００３８６）飆

８﹒６７％，報３﹒５１元；中石油（００８５７）漲６﹒０１％，報２﹒４７元；中海油服（

０２８８３）飆１１﹒９４％，報５﹒５３元；Ｆ三星原油期（０３１７５）走上４﹒３％，報

２﹒６７元。

濠賭股深受疫情爆發影響，故疫苗消息有效刺激博彩板塊表現，賭股齊揚。永利澳門（０１

１２８）飆１０﹒１１％，報１３﹒７２元；金沙中國（０１９２８）彈６﹒８９％，報３２﹒

６元；銀娛（０００２７）今日公布業績，期內淨收入按季升３４％，經調整ＥＢＩＴＤＡ虧損

亦按季收窄，半日漲５﹒７８％，報６２﹒２５元；澳博控股（００８８０）飆９﹒８１％，報

９﹒７４元；新濠國際（００２００）走上６﹒１３％，報１４﹒９元；美高梅中國（０２２８

２）半日升６﹒２９％，報１１﹒１６元。



＊李偉傑：年底恆指上望２８５００點，科技股非升市火車頭＊



今早港股受惠疫苗研發的利好消息，恆指升幅一度高見４５７點，大中華投資策略研究學會

副會長（港股）李偉傑對《經濟通通訊社》表示，恆指有機會重上７月７日高位２６７８２點位

置，但屆時市場已反映了不少好消息，同時憂慮在於疫苖能否一如輝瑞預期，於一個月後量產，

以及美國現任總統特朗普就選舉結果的舉措；若然市場氣氛理性，恆指其後將於２５４００整固

。他續稱，在投資者獲利下，港股未來數天會出現高開其後升幅收窄的情況。

在最樂觀的情況，李偉傑預期到年底恆指會於２８５００點至２９０００點位置，但科技股

早前已升得太多，本次資金將偏好舊經濟股，科技板塊不會是升市火車頭。

屬避險資產的金價急回兼跌穿１９００美元水平，李偉傑承認現時金的受歡迎程度降溫，但

持有相關投資產品的投資可先作觀察，預期金價在１８５０美元有支持，若疫苗研發進展良好配

合聯儲局停止放水，金價支持位將進一步下移至１８００美元。（ｎｓ）

