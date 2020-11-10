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即市新聞

10/11/2020 15:26

《美元走勢－羅明立》美匯升至９３附近，中線仍然看淡

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒２６　　　１０４﹒８２　　　１０５﹒１０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８３９　　　１﹒１８０７　　　１﹒１８２７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１９８　　　１﹒３１５７　　　１﹒３１９０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１３９　　　０﹒９１１５　　　０﹒９１３２
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５３９　　　７﹒７５１７　　　７﹒７５３０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》周一（９日）輝瑞藥廠表示，其與德國ＢｉｏＮＴｅｃｈ共同研發的疫苗，在
第三階段試驗中能夠阻隔９０％新冠病毒感染，令疫苗有望儘快推出市場。受到消息刺激，市場
憧憬經濟可盡快重啟，道指最多升近１６００點，其後升幅收窄，收報２９１５７點，升８３４
點。不過，納指先升後跌，收報１１７１３點，跌１８１點或１﹒５３％。市場估計疫苗有望研
發成功，避險需求急跌，日圓及黃金價格大幅下滑；同時，政府的財政擴張需要降低，亦令央行
可以較快將貨幣政策恢復正常，刺激美匯指數上升至９３附近，預期短線反覆波動，中線仍然看
淡。
　　歐元區Ｓｅｎｔｉｘ　１０月投資者信心指數續降至負１０，為連續第二個月回落，但較市
場預期的負１５為高。至於入口按月則意外下跌０﹒１％，市場原先預期為增長２﹒１％。受入
口下降影響，貿易盈餘擴大至１７８億歐元，高於市場預期的１５８億歐元。歐元昨日先升後跌
，未能企穩１﹒１９。現時幾條主要平均線在１﹒１７５０╱８０，應是初步支持，１﹒１８可
吸納。
　　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１８００　　　１﹒１９００　　　１﹒１７５０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３１３０　　　１﹒３２５０　　　１﹒３０８０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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