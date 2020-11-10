《美元走勢－羅明立》美匯升至９３附近，中線仍然看淡

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０５﹒２６ １０４﹒８２ １０５﹒１０

歐元╱美元 １﹒１８３９ １﹒１８０７ １﹒１８２７

英鎊╱美元 １﹒３１９８ １﹒３１５７ １﹒３１９０

美元╱瑞郎 ０﹒９１３９ ０﹒９１１５ ０﹒９１３２

美元╱港元 ７﹒７５３９ ７﹒７５１７ ７﹒７５３０

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《美元走勢》周一（９日）輝瑞藥廠表示，其與德國ＢｉｏＮＴｅｃｈ共同研發的疫苗，在

第三階段試驗中能夠阻隔９０％新冠病毒感染，令疫苗有望儘快推出市場。受到消息刺激，市場

憧憬經濟可盡快重啟，道指最多升近１６００點，其後升幅收窄，收報２９１５７點，升８３４

點。不過，納指先升後跌，收報１１７１３點，跌１８１點或１﹒５３％。市場估計疫苗有望研

發成功，避險需求急跌，日圓及黃金價格大幅下滑；同時，政府的財政擴張需要降低，亦令央行

可以較快將貨幣政策恢復正常，刺激美匯指數上升至９３附近，預期短線反覆波動，中線仍然看

淡。

歐元區Ｓｅｎｔｉｘ １０月投資者信心指數續降至負１０，為連續第二個月回落，但較市

場預期的負１５為高。至於入口按月則意外下跌０﹒１％，市場原先預期為增長２﹒１％。受入

口下降影響，貿易盈餘擴大至１７８億歐元，高於市場預期的１５８億歐元。歐元昨日先升後跌

，未能企穩１﹒１９。現時幾條主要平均線在１﹒１７５０╱８０，應是初步支持，１﹒１８可

吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８００ １﹒１９００ １﹒１７５０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３１３０ １﹒３２５０ １﹒３０８０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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