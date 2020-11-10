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10/11/2020 19:12

《再戰明天》美聯儲理事布雷納德講話，新西蘭公布官方指標利率

　　《經濟通通訊社１０日專訊》明日（１１日），美聯儲理事布雷納德講話，新西蘭公布官方
指標利率。

＊美聯儲理事布雷納德講話＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早６：００ａｍ，美聯儲理事布雷納德就「社區再投資
法現代化」發表講話。
　　明晚，歐洲央行副總裁德金多斯主持歐洲央行線上論壇的幾個專題討論會（９：３０ｐｍ╱
１０：４５ｐｍ）
　　９：００ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德等官員在歐洲央行的央行年度論壇發表講話。
　　明日舉行第３７屆東盟峰會及相關峰會（至１５日），越南主持東盟外長會議（至１５日）


＊新西蘭公布官方指標利率＊

　　在數據方面，明早７：００ａｍ，南韓公布１０月失業率（經季節調整），料由３﹒９％下
滑至３﹒８％。９：００ａｍ，新西蘭公布官方指標利率，料維持於０﹒２５％不變。
　　８：００ｐｍ，巴西公布９月零售銷售，年率料由６﹒１％升上８﹒７％。９：００ｐｍ，
俄羅斯公布９月貿易收支，料貿盈由３７億美元擴大至４６億美元。

＊德昌電機派業績＊

　　在本港，明日，德昌電機控股（００１７９）派業績。（ｈｏ）

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