《再戰明天》美聯儲理事布雷納德講話，新西蘭公布官方指標利率

《經濟通通訊社１０日專訊》明日（１１日），美聯儲理事布雷納德講話，新西蘭公布官方

指標利率。



＊美聯儲理事布雷納德講話＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早６：００ａｍ，美聯儲理事布雷納德就「社區再投資

法現代化」發表講話。

明晚，歐洲央行副總裁德金多斯主持歐洲央行線上論壇的幾個專題討論會（９：３０ｐｍ╱

１０：４５ｐｍ）

９：００ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德等官員在歐洲央行的央行年度論壇發表講話。

明日舉行第３７屆東盟峰會及相關峰會（至１５日），越南主持東盟外長會議（至１５日）

。



＊新西蘭公布官方指標利率＊



在數據方面，明早７：００ａｍ，南韓公布１０月失業率（經季節調整），料由３﹒９％下

滑至３﹒８％。９：００ａｍ，新西蘭公布官方指標利率，料維持於０﹒２５％不變。

８：００ｐｍ，巴西公布９月零售銷售，年率料由６﹒１％升上８﹒７％。９：００ｐｍ，

俄羅斯公布９月貿易收支，料貿盈由３７億美元擴大至４６億美元。



＊德昌電機派業績＊



在本港，明日，德昌電機控股（００１７９）派業績。（ｈｏ）

