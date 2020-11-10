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即市新聞

10/11/2020 10:21

【國安立法】再有４名中港官員被美國制裁，張建宗：無理野蠻干預

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美國因應《港區國安法》實施，制裁多４名中港官員，包括國
務院港澳辦副主任鄧中華、中央駐港國安公署副署長李江舟、香港警務處國家安全處副處長劉賜
蕙，以及警務處國家安全處高級警司李桂華。

＊張建宗：野蠻干預不能接受＊

　　署理行政長官張建宗回應美方制裁時指，完全不合理、不能接受，明顯違反國際法律和協議
，批評美國政府無理、野蠻地公然干預香港事務，他說香港官員和香港人都有責任和義務保障國
家安全，不會被制裁嚇倒。
　　美國國務卿蓬佩奧在聲明中指，中港官員透過有政治動機的拘捕行動，繼續破壞香港自治及
自由，被制裁４人涉及執行《港區國安法》，威脅香港的和平、安全與自治。他們將被禁止入境
美國，在美國的資產會被凍結，有關行動顯示美方有決心，對積極削弱港人自由及破壞香港自治
的關鍵人物追究責任，呼籲北京履行在《中英聯合聲明》所作的國際承諾。

＊禁止美國人與被制裁者有業務往來＊

　　美國財政部同時將４人列入制裁名單，並在網站公開４人的資料，當中包括劉賜蕙及李桂華
的護照號碼及身份證號碼。他們的資產會被凍結，並禁止美國人與他們有業務往來。
　　美國因應《港區國安法》實施，今年８月已宣布制裁１１名中港現任及前任官員，包括行政
長官林鄭月娥、港澳辦主任夏寶龍及中聯辦主任駱惠寧等。到上月，美國國務院根據《香港自治
法》向國會提交首份報告，公布制裁名單時，前警務處長盧偉聰被剔除。國務院同時警告國際金
融機構，不要與壓制香港民主自由而被制裁的１０人進行業務往來，否則亦會很快面臨制裁。
（ｈｙ）

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