《小傳日記》疫苗現曙光，消息振魚缸；舊經股精神，科指股頭痕

《小傳日記》花旗藥廠大佬輝瑞話新冠疫苗臨床數據理想，隔晚美股開市即刻升到癲，道指

勁飆１６１０點仲破埋頂，收市仍然升８００幾點。不過納指就創盤中新高後，反高潮倒跌逾１

巴仙收市。事關疫苗能唔能夠量產，ＦＤＡ批唔批准疫苗上市仍然係未知之數，加上侵侵仲未認

輸，孖屐擔心大選仲有變數。香江魚缸興奮裂口高開４５７點，再創逾四個月高位後，早市升幅

縮水一半唔止。午後初段都仲升２００幾點，但道指期貨高位回吐，新經濟股又齊齊潛水，魚缸

跟隊回都係意料中事，升幅一度收窄至只有２５點，低見２６０４１點，尾市重拾升勢；埋單報

２６３０１，升２８５點或升逾１巴仙，主板成交２３３８﹒０６億銀，大增三成九。國企指數

報１０５８６，跌４６點或跌近半巴仙。科指痛失８０００點，收報７９６１點，跌４３２點或

唔見逾半成。

藍戰士兩邊走，舊經濟股表現精神，大象（００００５）勁揚逾８巴仙，報３７﹒７銀；Ａ

ＩＡ（０１２９９）飛高近６巴仙，報８７銀；中移動（００９４１）跳起逾１巴仙，報５１﹒

２５銀；建行（００９３９）走高近２巴仙，報６銀。不過生發發（００３８８）唔見近２巴仙

，報３８０﹒６銀；有消息指兩電打算明年凍結平均淨電費，中電（００００２）都走低近１巴

仙％，報７２﹒５５銀。出口佬創科（００６６９）插低近一成，報９９﹒９５銀，係表現最差

藍戰士。

Ａ場反覆走低，上證綜指報３３６０，跌１３點或跌近半巴仙；深證成指報１３９９３，跌

１４７點或跌逾１巴仙。兩市全日成交９８１２億銀人仔，按日減少逾９巴仙。



＊神州反壟斷阿里腳又軟，疫苗要量產復星向上彈＊



隔晚納指創新高後倒插，香江科指都大插半成，科技股自然要捱沽。後日公布季績的ＱＱ（

００７００）獲大和唱好，提升目標價至７１０銀，收市仍然跪低逾４巴仙，報５９５銀。神州

突然出招話要防平台經濟壟斷，上個星期有幸被當局請去飲茶幾間互聯網平台企業股價都震一震

，具分拆兼染藍概念嘅京東（０９６１８）唔見近９巴仙，報３３０﹒４銀；阿里巴巴（０９９

８８）繼續挫半成，報２７５﹒４銀；美團（０３６９０）跌低近一成一，報３００銀；小米集

團（０１８１０）走低逾４巴仙，報２４﹒４５銀。噚日喺威喺勢嘅舜宇光學（０２３８２）回

吐近８巴仙，報１４６﹒９銀；瑞聲科技（０２０１８）跌近２巴仙，報４５﹒３銀；比亞迪電

子（００２８５）瀉逾９巴仙，報３５﹒１５銀。

輝瑞同ＢｉｏＮＴｅｃｈ共同研發疫苗有效，合作ＰＡＲＴＮＥＲ復星醫藥（０２１９６）

都彈起，勁升一成四，報３７﹒３５銀。復星今年３月獲ＢｉｏＮＴｅｃｈ許可，於其ｍＲＮＡ

技術平台研發針對新冠肺炎疫苗產品，同時復星醫藥以每股３１﹒６３美銀，認購ＢｉｏＮＴｅ

ｃｈ發行１５８﹒１萬股普通股，涉及金額約５０００萬美銀。不過其他藥佬都高位回吐，中生

製藥（０１１７７）唔見近２巴仙，報８﹒０１銀；先聲藥業（０２０９６）碌低近２巴仙，報

９﹒９５銀；康龍化成（０３７５９）跣低近半成，報１１６﹒５銀；康希諾生物（０６１８５

）唔見近５巴仙，報１５４﹒９銀。



＊疫情有轉機鐵鳥開心飛，復甦或可期賭佬再報喜＊



疫苗有進展鐵鳥即刻飛高高，加埋摩通唱好，話睇好亞洲航空業，上調國泰評級去到「增持

」，仲升佢「他屐」２７巴仙去到７﹒９銀，國泰（００２９３）彈起逾１４巴仙，報６﹒４１

銀，４連陽累計升幅逾兩成。另外，摩通話神州航空股受惠神州經濟恢復、人仔走強，升埋國航

評級去到「增持」，同東航南航睇齊。國航（００７５３）飛高近１４巴仙，報６﹒０５銀；東

航（００６７０）踢高近８巴仙，報３﹒５４銀；南航（０１０５５）跳起逾６巴仙，報４﹒８

５銀，７連陽累計升幅近兩成。

濠賭佬俾新冠疫情傷得最深，好似銀娛咁，過去一年經調整ＥＢＩＴＤＡ得返２０億，按年

唔見近九成呀陰功！不過正正因為俾疫情重創，所以疫苗一有進展就搞到孖屐對賭佬好憧憬，今

日賭佬嬴哂！永利澳門（０１１２８）彈近一成，報１３﹒７銀，７連陽累計升幅近三成；銀娛

（０００２７）今日放榜，第三季淨收入按季升３４巴仙，經調整ＥＢＩＴＤＡ虧損都按季收窄

咗，銀娛踢起逾４巴仙，報６１﹒２５銀，７連陽累計升幅近兩成；澳博控股（００８８０）飛

起近９巴仙，報９﹒６３銀；金沙中國（０１９２８）跳起近７巴仙，報３２﹒６銀；新濠國際

（００２００）飛高近７巴仙，報１５元；美高梅（０２２８２）走上逾６巴仙，報１１﹒１４

銀。



＊油價大反彈三桶油最賺，孖屐唔洗愁金佬冇睇頭＊



新冠疫苗或者就嚟出爐，成個孖屐都好期待，搞到星期一油價炒起成８巴仙！布油期貨同美

油期貨都各自走高逾７同８巴仙，加上啊沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王話，如果產油國傾掂

數嘅話，油組同ＯＰＥＣ＋聯盟嘅減產或者會調整，咁多利好三桶油大大力抽升！中海油（００

８８３）彈近１４巴仙，報８﹒４１銀；中石化（００３８６）飛起近一成，報３﹒５５銀；中

石油（００８５７）跳起逾６巴仙，報２﹒４８銀；中海油服（０２８８３）踢高近１３巴仙，

報５﹒５７銀；Ｆ三星原油期（０３１７５）漲近６巴仙，報２﹒７０２銀。

疫苗有突破搞到大家都好興奮，但金佬就跌到好想喊！皆因成個孖屐都係咁掟避險金，搞到

星期一金價唔見咗４巴仙，花旗黃金期貨仲冇咗成５巴仙，金佬冇運行！招金（０１８１８）唔

見逾９巴仙，報１０﹒４４銀；山東金（０１７８７）潛水逾８巴仙，報１９﹒１８銀；紫金（

０２８９９）跣腳逾４巴仙，報６﹒６銀；中國黃金（０２０９９）跳落逾５巴仙，報１０﹒８

８銀；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）走落近４巴仙，報１３７２銀，請請！



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