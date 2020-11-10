《真知灼見－溫灼培》日圓黃金下跌有理嗎？

《真知灼見》疫苗有新消息，美國大型藥廠公布，第三階段新冠病毒疫苗臨床試驗報告顯示

，該項疫苗的有效預防率高達９０％。有關消息令市場感震奮，並把昨晚（９日）美股道指推升

８３４點或２﹒９５％。相反，日圓及黃金卻被推低。



對於上述疫苗消息，市場應否如此興奮？筆者是有著一定保留。首先，早兩個月前市場便一

直盼望疫苗可於１１月推出，連美國國家過敏症和傳染病研究所（ＮＩＡＩＤ）所長福奇

（Ａｎｔｈｏｎｙ Ｆａｕｃｉ）也曾預期１１月將有疫苗面世；但現在我們已步入１１月中，

疫苗仍在研發中，只是進一步接近成功而已。所以，這嚴格來說又是否好消息？當然，疫苗遲來

較遲遲不來要好。就讓我們密切留意疫苗的發展，看是否真正能於本月底或下月初推出，及推出

後又需時多久才能大量提供予市場使用。筆者只是想講，提防盼望愈大失望愈大；因為現在我們

距離疫苗大量可供使用或許仍要一段日子，但冬天已來臨，隨時疫情高峰期先到疫苗也未能供應

市場所需。建議大家投資者持平常心看市場。



從昨晚外匯及貴金屬市場中，日圓及黃金的表現最差；但筆者認為不論是日圓或黃金，市場

也作出了錯誤的判斷。在疫苗有望面世下，日圓看似失去了其避險功能；但不要忘記，英國脫歐

仍未有定案，下月底硬脫歐的可能性依然存在，而美國大選嚴格來說仍未塵埃落定。所以，日圓

仍存在一定的避險需求。另一點更不能忽略是，日圓本身相對比其出口競爭對手的貨幣，有嚴重

落後情況，這使日圓有望因追落後而有所上升。舉個簡單例子，從第三季的７月初至今，日圓兌

美元只上升了約２﹒５％；這相比其亞洲區內的兩大出口競爭對手中國及南韓的貨幣，離岸人民

幣在此期間兌美元升了６﹒３％，韓圜升了６﹒７％，明顯日圓是落後了。至於在國際市場上，

日本的另一競爭對手歐洲，歐元在此期間的升幅也有５﹒１％。確實弱日圓有助日本出口，但當

其主要競爭對手的貨幣也相對變得強，日本就無需把其匯率定價定得如此低；因偏低的日圓匯價

，也會使日本出口商賺少了外匯。當明白上述因素，就明白日圓有機會再上試１０４兌１美元甚

至１０３的原因。



黃金又如何呢？市場再以失去避險功能為由去解釋昨晚金價的下跌。筆者反對這樣的解釋；

相反，筆者認為金價下跌純粹是因為股市大升，吸引了投資者把資金抽離金市，把資金轉投到股

市博更高回報所致。基本上，黃金的基礎因素並無轉變，這就是美元的領導地位正受挑戰。當大

家對美元地位信心動搖，當對全球第一大貨幣美元不信任，便唯有信黃金，這是過去金價一直在

升的主因。只要美元地位一直受壓，筆者對黃金長遠看好的方向是不會變；建議待金價一旦不合

理地跌穿１８５０美元，約於１８００－１８５０美元間可逐步低吸。長遠維持上望２０００美

元水平之上。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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