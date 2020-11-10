《匯海澤言－葉澤恆》疫情雖回升，惟可再低吸歐元

《匯海澤言》美國大型藥廠輝瑞昨晚突然宣稱，臨床研究初步顯示新冠疫苗的預防率達到九

成。如果真的有效，預料於明年初將會獲得廣泛接種，對重啟美國經濟將有極大的幫助。相對新

一輪紓困方案，似乎疫苗及藥物對應對疫情有更大及直接的支持。美國大選過後，其實市場的焦

點應重返疫情及新一輪紓困方案上。但由於參議院目前民主黨及共和黨各有４８席，故預料另外

４席的結果將會成關鍵。美國上星期公布的就業數據在被看淡的情況下，卻較市場預期理想，將

成為共和黨不支持大規模刺激經濟方案的理據。況且，特朗普在競選連任失敗後，可能無意再推

動刺激經濟方案，故新冠疫苗及藥物什麼時候可以在美國推出，將左右美國經濟表現。美匯指數

方面，預料暫時在於９２至９３﹒３之間上落。



＊英脫歐貿易談判三大爭議未解決，考慮高沽英鎊＊



英國與歐盟昨日再召開新一輪的脫歐貿易談判，而雙方目前距離談判限期的１１月１５日，

只有數日時間，故談判時間頗為緊逼。據消息指，雙方在三大重要議題，包括捕漁、公平競爭，

以及爭議解決機制仍存在重大分歧。雖然雙方的官員抱樂觀的態度進行談判，但似乎有關的爭議

未必能夠於短期內清除，將對英鎊匯價帶來不明朗因素。因此，建議投資者當英鎊兌美元於

１﹒３２沽英鎊，目標１﹒３０５０，升穿１﹒３２７５止蝕。



＊德法疫情雖嚴重，惟美元長線將轉弱料仍可低吸歐元＊



德國昨日公布，９月份經季節性調整的出口按月增加２﹒３％，較市場預期增長２％理想。

與此同時，亦把８月份的出口上調至２﹒９％。至於進口方面，就按月意外下跌０﹒１％，市場

原先預期增長２﹒１％。至於法國方面，當地央行估計，第二波疫情令當地實施新一輪的封城措

施，故預料１１月的經濟活動將較正常下跌１２％。雖然美元昨晚出現反彈，但由於預料只屬短

期性，故投資者仍可趁歐元回調時吸納歐元。投資者可考慮於１﹒１８買入歐元，目標１﹒２０

，跌穿１﹒１７止蝕。《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

