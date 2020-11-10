科技股急挫科指跌逾５％，恒指漲２８５點報２６３０１連升四日

《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美股大幅抽升，輝瑞公司指其新冠疫苗有效率高達９０％

，加上美國選舉明朗化，亞洲股股市今早表現高開高走，帶動港股高開４５７點報２６４７４點

已是全日最高點，再創逾四個月高位。惟內地股市走弱，拖累港股升幅收窄險守二萬六千點關口

，尾市再度回升。油股造好帶動「三桶油」攀升，中海油（００８８３）漲逾一成三兼為最佳藍

籌；本港地產股同樣有追捧，但科技股急挫拖累大市氣氛，收視前仍未能撐上開市位置。最終恆

指連升四日，收報２６３０１點，升２８５點或升１﹒１０％，累升１４１５點或５﹒６９％。

國企指數報１０５８６，跌４６點或跌０﹒４３％。恆生科技指數報７９６１，跌４３２點

或跌５﹒１５％。主板成交增加３８﹒８％至２３３８﹒０６億元，為逾四個月最大單日成交額

。

內地股市走弱，上證綜合指數報３３６０，跌１３點或跌０﹒４０％，成交３９００﹒０８

億元人民幣。深證成份指數報１３９９３，跌１４７點或跌１﹒０５％，成交５９１１﹒９６億

元人民幣。

重磅股方面，香港交易所（００３８８）跌１﹒８６％，報３８０﹒６元；騰訊控股

（００７００）跌４﹒４２％，報５９５元；中移動（００９４１）升１﹒２８％，報

５１﹒２５元；友邦保險（０１２９９）升５﹒７１％，報８７元，以現價計，該股連升７日，

累計升幅１９﹒１％。



＊沙特或對減產作調整油價推高，賭股持續造好＊



沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王周一（９日）在一次會議上表示，如果相關產油國達成共

識，石油輸出國組織和俄羅斯等盟友（ＯＰＥＣ＋）的減產可能會進行調整，並強調可能會進行

一次規模超出市場預測的調整。油股今日走勢強勁，中石化（００３８６）升９﹒９１％，報

一次規模超出市場預測的調整。油股今日走勢強勁，中石化（００３８６）升９﹒９１％，報

３﹒５５元，以現價計，該股連升４日，累計升幅１４﹒５２％。中石油（００８５７）升

６﹒４４％，報２﹒４８元，連升兩日累計升幅７﹒８３％。中海油（００８８３）升

１３﹒９６％，報８﹒４１元，亦是連升兩日，累計升幅１５﹒０５％。聯合能源（

００４６７）升５﹒８８％，報１﹒２６元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅

２４﹒７５％。中海油服（０２８８３）升１２﹒７５％，報５﹒５７元，以現價計，該股暫連

升２日，累計升幅１７﹒５１％。

銀娛（０００２７）公布業績，按季出現改善並刺激股價造好，股價升４﹒０８％，報

６１﹒２５元，以現價計，該股暫連升７日，累計升幅１９﹒８６％。新濠國際（００２００）

升６﹒８４％，報１５元。澳博（００８８０）升８﹒５７％，報９﹒６３元。永利激門

（０１１２８）升９﹒９５％，報１３﹒７元，以現價計，該股暫連升７日，累計升幅

２８﹒０４％。金沙中國（０１９２８）升６﹒８９％，報３２﹒６元，以現價計，該股暫連升

７日，累計升幅２０﹒０７％。美高梅中國（０２２８２）升６﹒１％，報１１﹒１４元，以現

價計，該股暫連升５日，累計升幅１６﹒８９％。

內銀股普遍向好，工行（０１３９８）發行２１億元澳門元金融債，今日股價漲０﹒８５％

，報４﹒７４元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅３﹒２７％。建設銀行（００９３９）

升１﹒５２％，報６元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅６﹒３８％。中國銀行

（０３９８８）升１﹒８７％，報２﹒７２元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅

６﹒２５％。招商銀行（０３９６８）升３﹒２％，報４８﹒４元，以現價計，該股暫連升２日

，累計升幅５﹒４５％。交通銀行（０３３２８）升０﹒９６％，報４﹒２２元，以現價計，該

股暫連升４日，累計升幅６﹒８４％。



＊美科技股下挫港相關股受累，地產股延續升勢＊



美國科技股下挫，由於疫苗研發取得進展，令宅經濟、科技通訊類股份回吐，本港相關股一

同受累，美團（０３６９０）跌１０﹒５％，報３００元；比亞迪電子（００２８５）跌

９﹒４１％，報３５﹒１５元；京東集團（０９６１８）跌８﹒７８％，報３３０﹒４元；舜宇

光學（０２３８２）跌７﹒５５％，報１４６﹒９元；金山軟件（０３８８８）跌７﹒１８％，

報４２元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒３９％。

消息指本周四到期的社交距離措施會維持不變，延長多一星期，但地產延續升勢，長實集團

（０１１１３）升７﹒０９％，報４０﹒８元；太古地產（０１９７２）升７﹒１６％，報

２３﹒２元；新鴻基地產（０００１６）升４﹒８４％，報１０４元；新世界發展

（０００１７）升６﹒５７％，報３９﹒７５元；九龍倉置業（０１９９７）升１３﹒９３％，

報３９﹒２５元，以現價計，該股暫連升７日，累計升幅３１﹒９３％。

舊經濟股攀升，連帶本地銀行股一同上揚，匯豐控股（００００５）升８﹒１８％，報

３７﹒７元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅１１﹒５４％。恆生銀行（０００１１）升

４﹒２７％，報１３１﹒８元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅６﹒４６％。東亞銀行

（０００２３）升３﹒４２％，報１５﹒１２元；中銀香港（０２３８８）升５﹒４６％，報

２４﹒１５元；渣打集團（０２８８８）升１０﹒５３％，報４２元，以現價計，該股暫連升４

日，累計升幅１６﹒１８％。（ｕｌ）

