《鍾之日記》疫苗股報喜，科網股報憂

《鍾之日記》１１月１０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美國藥廠輝瑞及ＢｉｏＮＴｅｃｈ共同開發的新冠肺炎疫苗，最新數據顯示可預防九成感染

，保護作用或可持續最少一年，效果遠勝預期，加上美國大選的不穩定因素褪去，振奮全球股市

，美股道指大升２﹒９％。香江魚缸受帶動，今早高開４５７點報２６４７４點，惟已是全日最

高點，內地公布１０月ＣＰＩ同比上漲０﹒５％，漲幅較９月大幅收窄１﹒２個百分點，低於市

場預期的增０﹒８％，同時１０月ＣＰＩ破「１」，創２００９年１０月以來的１１年最小漲幅

，統計局解釋主要是受去年同期對比基數較高、及豬肉價格由升轉降的影響。而１０月ＰＰＩ同

比下降２﹒１％，環比持平，降幅大於市場預期的跌２％。數據走弱，Ａ股回落，加上內地推出

平台經濟領域的反壟斷指南，一眾科網股紛紛下沉，拖累港股升幅收窄，幸好油股造好，帶動「

三桶油」攀升，中海油（００８８３）漲逾１３％兼為最佳藍籌；本港地產股同樣有追捧，最終

恆指連升四日，收報２６３０１點，升２８５點或升１﹒１％，累升１４１５點。主板成交增加

３８﹒８％至２３３８﹒０６億元，為逾四個月最大單日成交額。

滬深股市資金趁高出逃，外資一改流入趨勢，全日通過陸股通淨流出４１﹒１億元人民幣，

此前急升的多個板塊回吐，拖累滬綜指先升後回，全日跌０﹒４％，報３３６０﹒１５點。兩市

全日成交９８１２億人民幣，按日減少９﹒４％或逾千億元，從萬億關口回落。



＊新冠肺炎疫苗突破進展，復星醫藥押中寶股價飆＊



ＢｉｏＮＴｅｃｈ今年３月與輝瑞及復星醫藥（０２１９６）達成新冠疫苗研發合作。復星

集團董事長郭廣昌通過微信公眾號表示，輝瑞疫苗效果遠超預期，這是科學的勝利，也是全球合

作的勝利，復星會繼續與政府監管、審批部門密切溝通協同，希望根據全球研發的進展和數據分

析的結果，在符合中國法規的前提下，復星新冠疫苗能盡早在中國上市使用。

受消息刺激，復星醫藥全日價飆１４﹒２％，報３７﹒３５元。至於同樣在進行新冠疫苗研

發的康希諾（０６１８５）價跌４﹒５％，報１５４﹒９元，國藥控股（０１０９９）則升

３﹒３％報１９元。

不過，巴西衛生機構Ａｎｖｉｓａ周一（９日）表示，因北京科興生物公司研製的新冠病毒

疫苗在１０月２９日出現「嚴重不良事件」，決定暫停有關疫苗試驗。巴西當局並未提及試驗地

點及其他細節，但根據「嚴重不良事件」的定義，參加試驗的志願者在過程中發生了須住院治療

、延長住院時間、傷殘、影響工作能力、甚至危及生命或死亡的情形。

科興生物今日在官網發文指，經與巴西合作夥伴布坦坦研究所溝通，該所負責人認為這一事

件與疫苗無關，將就此事與巴西方面繼續保持溝通。



＊反壟斷指南殺到，科指創最大跌幅＊



在「雙１１」前夕，國家市場監管總局發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿

）》。平台經濟領域壟斷協議主要是針對平台經營者、平台內經營者排除、限制競爭的協議、決

定或者其他協同行為。

文件指出，平台經營者與交易相對人達成排他性協議，可能構成《反壟斷法》第十四條規定

的其他壟斷協議。市場將監管解讀為劍指阿里巴巴（０９９８８）、京東（０９６１８）、美團

（０３６９０）、騰訊（００７００）等內地科網龍頭。

最新消息指，中央網信辦、市場監管總局、稅務總局聯合召開規範線上經濟秩序行政指導會

議，要求各平台企業要切實落實主體責任，增強守正創新意識。要共同維護良好的市場秩序。不

得開展濫用市場支配地位「二選一」、商譽詆毀、裹挾交易等違法違規競爭行為，或依托算法推

薦、人工智能和大數據薈萃分析進行的「隱形」不正當競爭行為。

新型肺炎疫苗研發報喜，資金轉而流入舊經濟股份，而一眾此前熱炒的新經濟股大幅急吐，

恆生科技指數今日大瀉４３２點，創開板以來最大單日跌幅。

美團盤中一度失守３００元大關，低見２８９元，全日收挫１０﹒５％，３００元失而復得

，但是今日表現最曳的藍籌；騰訊午後愈跌愈急，收挫４﹒４％，失守６００元關；而京東收市

亦瀉８﹒８，阿里則挫５﹒１％。

上日大漲的手機股同樣「無運行」，舜宇光學（０２３８２）挫７﹒６％，小米

（０１８１０）跌４﹒３％。



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