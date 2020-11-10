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即市新聞

10/11/2020 17:28

《匯市縱橫－蕭啟洪》二十年河東，二十年河西

　　《匯市縱橫》美國選戰成功吸引世界各地注目，連一向對選舉冷感的香港人也對美國地圖變
得十分熟悉。特朗普早已拒絕承諾和平交出權力，故未有結果之先，市場早已預料，如二十年前
小布殊與戈爾選總統選至要到最高法院的情形，將會重現。當年共和黨代表小布殊領先，戈爾不
服上訴，最終鬧上聯邦法院，以５：４投票判出有利共和黨的結果；戈爾成人之美，以美國利益
優先為由退讓，才結束這長達３６天的爭議。戈爾是不是一名君子，我不知道；但可以肯定的是
特朗普並不打算輕易放手。不過形勢上這場混戰，拜登已半隻腳掌踏入白宮。市場相對而言，因
局勢開始明朗，亦已對特朗普暫時的行動有所預備，恆指、道指連日向好，１０年期美國國債孳
息率回升至０﹒８％水平，風險偏好回升。接連觀望的，則由大選結果轉為法律爭議，究竟這次
能否在３６天內解決？又或者特朗普又有奇招？特朗普大方退讓的情境，筆者實難以期待。二十
年前共和黨從法院得到的優勢，有時候，出得來選，始終要還。
　
　　周一（９日）美股三大指數均創歷史新高，只因一條消息：輝瑞（Ｐｆｉｚｅｒ）表示，與
ＢｉｏＮＴｅｃｈ合作研發的新型肺炎疫苗試驗成效顯著，有效率高達９０％。雖然在２０２０
年底前疫苗只能有限量供應，大批量生產及供應可能要要到２０２１年底。但技術上，市場暫時
的狂歡不難理解，經歷近一年的疫情陰霾，終見曙光。不過消息還消息，中長期大市走勢仍需基
本面回復作支撐，暫時而言維持審慎樂觀態度為佳。
　
　　外匯方面，普遍認為拜登勝出讓中美關係有緩和機會。離岸、在岸人民幣兌美元同創逾兩年
高。拜登若順利就任後，其對華政策變化勢將影響人民幣匯率中長期走勢。拜登政府在中美經貿
摩擦方面態度可能有所緩和，但在高科技領域打壓中國企業、竭力與中國「脫勾」的方向很可能
不會改變。拜登初步當選的消息減低市場不明朗因素，倘特朗普挑戰選舉結果的行動未能影響拜
登正式當選，預計本星期人民幣仍會偏強，加上特朗普於餘下約兩個月任期內增加對中國制裁的
機會較微。技術上，美元兌離岸人民幣現時下方支持位６﹒５０，上方阻力則位於６﹒６５水平

　
＊本周策略＊
　
澳元：早前建議於０﹒７０８０買入澳元兌美元已於０﹒７２８０平倉，獲利２００點子。
　
加元：上周建議候低於１﹒３１００買入美元兌加元已成交，並於１﹒２９５０止蝕，損失
１５０點子。
　
日圓：前周建議於１０４﹒２０買入美元兌日圓已成交，更新目標１０６﹒２０，止蝕
１０４﹒２０。
　
澳元：本周建議候低於０﹒７１５０買入澳元兌美元，目標０﹒７３５０，止蝕０﹒６９９０。
　
《招商永隆銀行司庫　蕭啟洪》
　
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