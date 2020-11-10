《匯市縱橫－蕭啟洪》二十年河東，二十年河西

《匯市縱橫》美國選戰成功吸引世界各地注目，連一向對選舉冷感的香港人也對美國地圖變

得十分熟悉。特朗普早已拒絕承諾和平交出權力，故未有結果之先，市場早已預料，如二十年前

小布殊與戈爾選總統選至要到最高法院的情形，將會重現。當年共和黨代表小布殊領先，戈爾不

服上訴，最終鬧上聯邦法院，以５：４投票判出有利共和黨的結果；戈爾成人之美，以美國利益

優先為由退讓，才結束這長達３６天的爭議。戈爾是不是一名君子，我不知道；但可以肯定的是

特朗普並不打算輕易放手。不過形勢上這場混戰，拜登已半隻腳掌踏入白宮。市場相對而言，因

局勢開始明朗，亦已對特朗普暫時的行動有所預備，恆指、道指連日向好，１０年期美國國債孳

息率回升至０﹒８％水平，風險偏好回升。接連觀望的，則由大選結果轉為法律爭議，究竟這次

能否在３６天內解決？又或者特朗普又有奇招？特朗普大方退讓的情境，筆者實難以期待。二十

年前共和黨從法院得到的優勢，有時候，出得來選，始終要還。



周一（９日）美股三大指數均創歷史新高，只因一條消息：輝瑞（Ｐｆｉｚｅｒ）表示，與

ＢｉｏＮＴｅｃｈ合作研發的新型肺炎疫苗試驗成效顯著，有效率高達９０％。雖然在２０２０

年底前疫苗只能有限量供應，大批量生產及供應可能要要到２０２１年底。但技術上，市場暫時

的狂歡不難理解，經歷近一年的疫情陰霾，終見曙光。不過消息還消息，中長期大市走勢仍需基

本面回復作支撐，暫時而言維持審慎樂觀態度為佳。



外匯方面，普遍認為拜登勝出讓中美關係有緩和機會。離岸、在岸人民幣兌美元同創逾兩年

高。拜登若順利就任後，其對華政策變化勢將影響人民幣匯率中長期走勢。拜登政府在中美經貿

摩擦方面態度可能有所緩和，但在高科技領域打壓中國企業、竭力與中國「脫勾」的方向很可能

不會改變。拜登初步當選的消息減低市場不明朗因素，倘特朗普挑戰選舉結果的行動未能影響拜

登正式當選，預計本星期人民幣仍會偏強，加上特朗普於餘下約兩個月任期內增加對中國制裁的

機會較微。技術上，美元兌離岸人民幣現時下方支持位６﹒５０，上方阻力則位於６﹒６５水平

。



＊本周策略＊



澳元：早前建議於０﹒７０８０買入澳元兌美元已於０﹒７２８０平倉，獲利２００點子。



加元：上周建議候低於１﹒３１００買入美元兌加元已成交，並於１﹒２９５０止蝕，損失

１５０點子。



日圓：前周建議於１０４﹒２０買入美元兌日圓已成交，更新目標１０６﹒２０，止蝕

１０４﹒２０。



澳元：本周建議候低於０﹒７１５０買入澳元兌美元，目標０﹒７３５０，止蝕０﹒６９９０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》



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