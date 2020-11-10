  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/11/2020 09:12

《股壇解碼－戴名》美大選鹿死誰手；贏家時尚營運支出或大升

　　《股壇解碼》美國大選餘波未了，拜登在上周六（７日）單方面宣布勝出大選，先不說是否
存在舞弊，但某些需要對點票作出特別安排的州份竟然被列入拜登勝選州份，至於網上傳聞很多
所謂的作弊證據，這些都需要時間去驗證，假如某些證據屬實的話，漫長的司法程序將很大可能
會影響權力的移交，在拜登宣布當選一刻，數以萬計的特朗普支持者上街遊行示威，特朗普和白
宮在這段爭議時期如何面對法律和民主黨的挑戰，但奇怪的是蓬佩奧和彭斯在這段時間好像銷聲
匿跡，是否特朗普已有後著？美國經濟的下一步表現將直接影響民主黨在選民心中的形象，相信
為了鞏固選情和證明民主黨一樣有能力搞好美國經濟，美股在權力交接前應該會表現良好，但不
排除特朗普團隊會公開更多硬盤門的內容來摧毀民主黨的誠信，屆時美股將出現大幅的波動，投
資者要密切留意事態發展。
　
＊左右逢源＊
　
　　拜登宣布當選後第一個發賀電的國家領導人是加拿大的杜魯多，在大選前孟晚舟的引導官司
出現戲劇性轉變，是否意味著為了和特朗普劃清界線而為放生孟晚舟作準備，對加拿大來說，如
何在疫情下保住國家經濟才是首要目標，亦證明了政治上沒有永遠的朋友。
　
＊開創先河＊
　
　　螞蟻集團（０６６８８）在上市前兩天突然剎定，暫緩Ａ＋Ｈ股上市，箇中原因傳聞多多，
最廣泛說法是馬雲禍從口出，據國內知情人事聲稱螞蟻集團暫緩上市主要原因是螞蟻集團下面的
微貸出問題，就以支付寶為例，支付寶的花唄和借唄實際上就是借貸行為，加上利用財技將應收
貸款與聯營公司相互作抵押，透過再融資加槓桿把業績做大，傳聞槓桿體量已經超過１００倍的
，更有甚者說已超過３００倍，不管多少倍槓桿，對螞蟻集團來說就是一個計時炸彈，而且模式
上已經是當年雷曼迷債的舊路，中證監開先例臨門剎定的做法值得一讚，對比香港證監的「等運
到」高了不只一籌。
　
＊拋磚引玉＊
　
　　恆指上周借美股莫名其妙的升勢上試高位２５８００點，大量熊證被強制回收，牛熊證街貨
比例回落至５５：４５，熊證街貨量上升顯示更多散戶博大市調頭，但恆指２５８００點剛好回
補今年３月初的下跌裂口，加上２５８００點是１９年８月和１８年度１月的阻力位，要再突破
相信不易，如果以莊家最大利益計算，當然是掂一掂２６３００點收回大部分熊證再落，但美國
大選的不確定性隨著特朗普的司法程序展開而逐漸增加，同時不排除有大戶趁好消息出貨，投資
者還是小心大市將急速回調。
　
＊股票簡評＊
　
　　贏家時尚（０３７０９）主要從事女裝設計、推廣、營銷和銷售，自有品牌
Ｋｏｒａｄｉｏｒ和Ｌａ　Ｋｏｒａｄｉｏｒ產品從設計、推廣、營銷和銷售都由集團一手包辦
，品牌以３０至４５歲具消費能力的女性為目標顧客。贏家時尚外判所有生產工序，這大大減輕
了集團的營運成本，集團的銷售網絡遍布全中國，但最致命是整個銷售網絡主要由１２５０間直
營零售店組成（另外的４５５間由分銷商經營），國內的租金成本成為贏家時尚的沉重負擔，更
奇怪的是２０２０年上半年的銷售額增長接近５０％，毛利也增長超過５０％，毛利增幅與銷售
增幅相約，但是股東應佔溢利卻離奇地下跌，在銷售、毛利和毛利率同時上升的時候，股東應佔
溢利卻下跌接近１５％，粗略估計純利率環比下降達５０％，當中的必定有大幅飆升的營運支出
，因為毛利率上升可以理解為沒有降價銷售的結果，巨大支出若持續下去，相信明年贏家時尚的
業績將會見紅。最後一提的是今年上本年正值疫情高峰，贏家時尚的銷售竟然可以增加接近
５０％實在是耐人尋味，在財務數據有瑕疵的情況下，加上累計升幅已經不少，投資者還是避免
沾手，合理股價在１１元附近。《資深市場人士　戴名》
　
＊　以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。
　　讀者有任何交流，可以發電郵至ｉｍａｉｌ１９９７＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ
　
【ｅｔｎｅｔ　Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ
　
ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
接通華為10/11/2020
實用手機app唔使四圍搵 HUAWEI AppGallery集齊生活消閒所需
FOCUS10/11/2020
【FOCUS】疫苗點燃「盡頭之光」　惟近期不確定性未改
香港政情10/11/2020
【香港政情】民主派4人或被DQ　張建宗：不評論揣測報道
香港政情10/11/2020
【國安立法】再有4名中港官員被美國制裁　張建宗：無理野蠻干預
開市Good Morning10/11/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：不需急於換馬至舊經濟股
市場動向10/11/2020
“金獅”霸氣登場 深入解析恒馳車標
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【DIVA Channel】賞 沙動畫大師－海潮《沙兵馬將》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>