《股壇解碼－戴名》美大選鹿死誰手；贏家時尚營運支出或大升

《股壇解碼》美國大選餘波未了，拜登在上周六（７日）單方面宣布勝出大選，先不說是否

存在舞弊，但某些需要對點票作出特別安排的州份竟然被列入拜登勝選州份，至於網上傳聞很多

所謂的作弊證據，這些都需要時間去驗證，假如某些證據屬實的話，漫長的司法程序將很大可能

會影響權力的移交，在拜登宣布當選一刻，數以萬計的特朗普支持者上街遊行示威，特朗普和白

宮在這段爭議時期如何面對法律和民主黨的挑戰，但奇怪的是蓬佩奧和彭斯在這段時間好像銷聲

匿跡，是否特朗普已有後著？美國經濟的下一步表現將直接影響民主黨在選民心中的形象，相信

為了鞏固選情和證明民主黨一樣有能力搞好美國經濟，美股在權力交接前應該會表現良好，但不

排除特朗普團隊會公開更多硬盤門的內容來摧毀民主黨的誠信，屆時美股將出現大幅的波動，投

資者要密切留意事態發展。



＊左右逢源＊



拜登宣布當選後第一個發賀電的國家領導人是加拿大的杜魯多，在大選前孟晚舟的引導官司

出現戲劇性轉變，是否意味著為了和特朗普劃清界線而為放生孟晚舟作準備，對加拿大來說，如

何在疫情下保住國家經濟才是首要目標，亦證明了政治上沒有永遠的朋友。



＊開創先河＊



螞蟻集團（０６６８８）在上市前兩天突然剎定，暫緩Ａ＋Ｈ股上市，箇中原因傳聞多多，

最廣泛說法是馬雲禍從口出，據國內知情人事聲稱螞蟻集團暫緩上市主要原因是螞蟻集團下面的

微貸出問題，就以支付寶為例，支付寶的花唄和借唄實際上就是借貸行為，加上利用財技將應收

貸款與聯營公司相互作抵押，透過再融資加槓桿把業績做大，傳聞槓桿體量已經超過１００倍的

，更有甚者說已超過３００倍，不管多少倍槓桿，對螞蟻集團來說就是一個計時炸彈，而且模式

上已經是當年雷曼迷債的舊路，中證監開先例臨門剎定的做法值得一讚，對比香港證監的「等運

到」高了不只一籌。



＊拋磚引玉＊



恆指上周借美股莫名其妙的升勢上試高位２５８００點，大量熊證被強制回收，牛熊證街貨

比例回落至５５：４５，熊證街貨量上升顯示更多散戶博大市調頭，但恆指２５８００點剛好回

補今年３月初的下跌裂口，加上２５８００點是１９年８月和１８年度１月的阻力位，要再突破

相信不易，如果以莊家最大利益計算，當然是掂一掂２６３００點收回大部分熊證再落，但美國

大選的不確定性隨著特朗普的司法程序展開而逐漸增加，同時不排除有大戶趁好消息出貨，投資

者還是小心大市將急速回調。



＊股票簡評＊



贏家時尚（０３７０９）主要從事女裝設計、推廣、營銷和銷售，自有品牌

Ｋｏｒａｄｉｏｒ和Ｌａ Ｋｏｒａｄｉｏｒ產品從設計、推廣、營銷和銷售都由集團一手包辦

，品牌以３０至４５歲具消費能力的女性為目標顧客。贏家時尚外判所有生產工序，這大大減輕

了集團的營運成本，集團的銷售網絡遍布全中國，但最致命是整個銷售網絡主要由１２５０間直

營零售店組成（另外的４５５間由分銷商經營），國內的租金成本成為贏家時尚的沉重負擔，更

奇怪的是２０２０年上半年的銷售額增長接近５０％，毛利也增長超過５０％，毛利增幅與銷售

增幅相約，但是股東應佔溢利卻離奇地下跌，在銷售、毛利和毛利率同時上升的時候，股東應佔

溢利卻下跌接近１５％，粗略估計純利率環比下降達５０％，當中的必定有大幅飆升的營運支出

，因為毛利率上升可以理解為沒有降價銷售的結果，巨大支出若持續下去，相信明年贏家時尚的

業績將會見紅。最後一提的是今年上本年正值疫情高峰，贏家時尚的銷售竟然可以增加接近

５０％實在是耐人尋味，在財務數據有瑕疵的情況下，加上累計升幅已經不少，投資者還是避免

沾手，合理股價在１１元附近。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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