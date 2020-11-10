【新冠肺炎】張建宗：周四到期之社交距離措施延長多一星期

《經濟通通訊社１０日專訊》署理行政長官張建宗今日在出席行政會議前表示，近期進一步

放寬社交距離措施後，留意到市民的防疫意識鬆懈，現時沒有空間再放寬，本周四到期的社交距

離措施會維持不變，延長多一星期，食衞局局長明早會交代。



＊數天內公布與星簽署旅遊氣泡細節＊



他又表示，港府有關部門將在一兩天內宣布與新加坡簽署的航空旅遊氣泡計劃實施細節，同

時還將在數天內宣布，廣東或澳門返港的特定香港居民隔離豁免詳情。

他續指，過去一周仍出現源頭不明個案，有隱形傳播鏈，本地個案有上升趨勢，由於大埔區

有數名居民感染，政府即時安排檢測商提供免費檢測服務，反應正面，截至昨晚１１時，已有約

２６００人接受檢測，政府亦決定延長服務時間，為市民提供「願檢盡檢」的服務，呼籲居民或

自覺有較高感染風險的人士接受病毒檢測。



＊加強對大埔區教職員檢測＊



他又指，教育局同時亦加強對教職員的檢測，提前為大埔區區內８０間學校派發檢測樣本樽

，料本周內可以派發。

行政長官林鄭月娥昨日往澳門出席今日舉行的博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇首屆大會開

幕式，行會前記者會由署理行政長官張建宗。（ｈｙ）

