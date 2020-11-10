《神州民企》富力（２７７７）售物流園７０％股權料賺１５億人幣

《經濟通通訊社１０日專訊》富力地產（０２７７７）公布，與Ｔｈｅ

Ｂｌａｃｋｓｔｏｎｅ Ｇｒｏｕｐ Ｉｎｃ﹒（Ｂｌａｃｋｓｔｏｎｅ）聯屬的基金附屬公司

就轉讓廣州國際機場富力綜合物流園訂合併協議，Ｂｌａｃｋｓｔｏｎｅ將持７０％股權，涉約

４４﹒１億元（人民幣．下同），而該集團持股降至３０％，料收益約１５億元。

該集團指，Ｂｌａｃｋｓｔｏｎｅ所付代價為６３億元的物業價值之７０％，並按完成時所

持存續公司股權的資產淨值及歸屬於富力在存續公司股權借款進行調整。至於廣州國際機場富力

綜合物流園位於廣州市花都區華東縣，佔地１４７０畝，計劃總建築面積為超過１２０萬平方米

。目前落成的高標準倉庫、廠房及冷庫可出租面積約８８﹒９８萬平方米，配套設施亦已落成。

未開發倉庫淨用地面積約２１０畝。

該集團擬將交易所得款項淨額用於降低負債及撥作一般營運資金，將保留３０％股份，並分

享有關公司利潤。該集團預期交易將帶來戰略利益，與Ｂｌａｃｋｓｔｏｎｅ建立長期合作關係

，以投資及管理該等物業，從而增強企業形象，並支援該等物業增長及發展。（ｗｈ）

