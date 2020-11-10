《日入而息》兩電明年凍結電費，再有中港官員被制裁，疫苗現曙光



《今天重點》﹡再有４名中港官員被美國制裁，張建宗稱無理野蠻干預；消息指４名議員將

被ＤＱ，張建宗稱不評論揣測報道

﹡輝瑞疫苗效果勝預期，復星集團郭廣昌冀盡早在華上市；張建宗稱疫苗問題

交由專家回應，政府已預留資金訂購；何柏良料本港取得首批輝瑞疫苗機會

微，促政府先部署

﹡黃錦星稱兩電明年將凍結電費；中電（００００２）凍結明年電價，平均淨

電價維持每度電１﹒２１８元

﹡傳港星旅遊氣泡最快月底實施，來回程減為３次檢測

﹡中國１０月ＣＰＩ同比漲幅跌至０﹒５％，低於預期；中國１０月ＰＰＩ同

比跌２﹒１％，略遜預期；統計局表示１０月ＰＰＩ環比微漲轉持平，翹尾

影響為負；去年基數高及豬肉價轉降，ＣＰＩ漲幅大收窄



《即日市況》﹡科技股急挫科指跌逾５％，恆指漲２８５點報２６３０１連升四日



《深滬股市》﹡滬指高開收跌０﹒４％，成交回落外資流出４１億人幣



《美元匯價》﹡美匯升至９３附近，中線仍然看淡；歐元最新報１﹒１７８５╱８８，日圓

最新報１０５﹒４１╱４４



《公司業績》﹡中匯集團（００３８２）全年多賺３４﹒５％，派末期息４﹒９港仙

﹡晨訊科技（０２０００）１０月份收入按年升３﹒３５％至９５５０萬元

﹡華虹半導體（０１３４７）第三季純利按年下跌６０﹒９％

﹡裕元集團（００５５１）１０月綜合經營收益淨額按年跌１１﹒６％



《公司資訊》﹡中電（００００２）凍結明年電價，平均淨電價維持每度電１﹒２１８元

﹡阿里（０９９８８）優酷前總裁楊偉東收取傳媒公司賄賂，判囚７年沒收

２００萬元人民幣

﹡ＣＳＬ獨家發售Ｘｂｏｘ ＳｅｒｉｅｓＸ及Ｓｅｒｉｅｓ Ｓ

﹡工行（０１３９８）澳門發行２１億澳門元金融債，支持當地經濟復甦

﹡藍月亮傳本周四尋求聆訊，擬集資７８億

﹡石四藥集團（０２００５）附屬取得國家藥品監督管理局癌症藥臨床試驗批

准

﹡銀娛（０００２７）季度ＥＢＩＴＤＡ虧損按季減至９﹒４億，收入按季增

﹡綠地香港（００３３７）首１０個月合約銷售按年跌２９﹒７％

﹡合生創展集團（００７５４）首１０個月合約銷售金額按年上升３１﹒１％

﹡中滙集團（００３８２）學費及學生人數增有助提升毛利率，對前景感樂觀

﹡中廣核新能源（０１８１１）１０月完成發電量按年增加１０﹒９％

﹡海普瑞（０９９８９）完成Ｏｒｅｇｏｖｏｍａｂ３期臨床試驗的首例患者

給藥

﹡億達中國（０３６３９）１０月合約銷售金額３﹒９２億元人民幣，按年升

３３％

﹡李嘉誠及李澤鉅再斥２３６６萬元增持長實（０１１１３）６２﹒５５萬股

﹡寶勝國際（０３８１３）１０月綜合經營收益淨額按年升７﹒３％至２７億

元人民幣

﹡友佳國際（０２３９８）首１０個月銷售金額按年下跌約１２％至６﹒９４

億元人民幣

﹡遠大醫藥（００５１２）核心產品可瑞達臨床試驗中期數據遠超主要終點



《國企紅籌》﹡金風科技（０２２０８）為旗下全資公司提供不超過７０００萬美元擔保

﹡中國財險（０２３２８）首１０個月原保險保費收入按年升２﹒５％

﹡中國人保（０１３３９）首十月保費收入按年升２﹒８％



《神州民企》﹡研祥智能（０２３０８）Ｈ股要約失效，退市將不進行

﹡平安好醫生（０１８３３）互聯網眼科中心正式成立

﹡黑石以１１億美元向富力（０２７７７）收購大灣區最大物流園區股權

﹡馬化騰退出財付通法定代表人，騰訊（００７００）持股９５％

﹡建業地產（００８３２）擬分拆ＣＣＭＣ集團於香港主板上市



《中國要聞》﹡中國１０月ＣＰＩ同比漲幅跌至０﹒５％，低於預期

﹡中國１０月ＰＰＩ同比跌２﹒１％，略遜預期

﹡機構料１０月人民幣新增貸款環比砍半，Ｍ２增速持平

﹡統計局表示１０月ＰＰＩ環比微漲轉持平，翹尾影響為負；去年基數高及豬

肉價轉降，ＣＰＩ漲幅大收窄

﹡內媒勸籲互聯網巨頭承擔社會責任，不應助長虛榮消費

﹡福布斯中國發布３０歲以下精英榜，男女比例７：３

﹡官媒表示促銷新規後，規範線上經濟發展措施陸續有來

﹡水利部表示首十月全國水利建設完成投資５１７０億元人民幣

﹡市場監管總局就平台經濟領域反壟斷指南徵意見

﹡國資委巡視組進駐６家央企開展今年第二輪巡視

﹡習近平向博鰲論壇科技與創新論壇首屆大會開幕致賀信

﹡發改委等要求在農業農村基建領域推廣「以工代賑」

﹡海南離島免稅４個月銷售額同比大增２１４﹒１％

﹡螞蟻旗下花唄啟資產支持專項計劃，擬籌８０億元人民幣

﹡紫光集團存續債再瀉，年內境內永續債發行額逾８０００億

﹡傳華為將以１０００億元人民幣出售榮耀業務

﹡歐盟批准對４０億美元美國商品加徵關稅

﹡人行１２００億逆回購利率持平，零投放零回籠

﹡綠色煤化工有新突破，第三代甲醇制烯烴技術通過鑒定

﹡東旭光電表示或無法支付逾６５００萬元人幣票據利息

﹡本屆進博會累計意向成交７２６億美元，較上屆增逾２％

﹡三部門召開規範線上經濟秩序會議：增強守正創新意識

﹡犀牛智造表示為中小商家提供供應鏈，不會自產自銷

﹡國辦表示明年６月底前出台網絡交易監督管理規定



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％報１３０８１點，止步六連升

﹡台灣連續第四年遭拒參與世界衛生大會



《其他消息》﹡湯家驊稱難界定何為違反效忠行為，籲民主派勿總辭

﹡傳人大ＤＱ泛民草案定「愛國者標準」

﹡港台編導蔡玉玲涉虛假陳述案中午提堂

﹡楊潤雄稱正研究修例暫時停牌或扣糧等處分教師

﹡蔡玉玲被控兩項作出虛假陳述罪提堂，明年１月再訊；歐盟駐港澳辦事處密

切跟進蔡玉玲案件

﹡再有４名中港官員被美國制裁，張建宗稱無理野蠻干預

﹡消息指４名議員將被ＤＱ，張建宗稱不評論揣測報道

﹡美國再制裁四名中港官員，外交部表示嚴重違反國際法

﹡劉賜蕙回應美制裁指不畏懼，李桂華稱不動搖執法決心

﹡林鄭月娥稱借助國家支持把握大灣區機遇，促香港創科發展

﹡賀一誠稱將加強澳門科技創新發展的頂層設計

﹡黃錦星稱兩電明年將凍結電費

﹡長者下周日可免費搭港鐵

﹡６５歲或以上長者周日可憑證免費搭九巴

﹡深股通額度全日流走５３億元；滬股通額度全日用２９﹒４億元，陸股通淨

流出４１億

﹡工總料拜登會尊重世貿就美禁「香港製造」之裁決



《新冠肺炎》﹡本港新增９宗確診，其中２宗屬本地關連個案

﹡仁濟醫院８８歲男患者離世，累計１０８人病逝

﹡美國單日新增病例增至逾１４﹒２萬宗，再創新高

﹡本港兩周１５宗本地個案，粵澳拒與港互通「健康碼」

﹡巴西稱中國科興生物新冠疫苗試驗出現嚴重不良事件

﹡外界質疑輝瑞疫苗安全及持久性，美股期貨現跌近１％

﹡安徽新增１宗確診病例，為上海機場工人關聯個案

﹡張建宗稱周四到期之社交距離措施延長多一星期；疫苗問題交由專家回應，

政府已預留資金訂購

﹡傳波音７３７ ＭＡＸ復飛處最後階段，最快下周獲批

﹡德意志銀行表示英鎊是疫苗利好消息的主要受惠貨幣

﹡摩通料美股標指將於明年初觸及４０００點

﹡聯儲局表示若疫情控制不住，資產價格將有大幅下跌風險

﹡禮來抗體療法獲美國食藥局批緊急使用授權

﹡何柏良料本港取得首批輝瑞疫苗機會微，促政府先部署

﹡輝瑞疫苗效果勝預期，復星集團郭廣昌冀盡早在華上市

﹡外交部表示巴西暫停科興生物疫苗試驗據悉與疫苗無關

﹡傳港星旅遊氣泡最快月底實施，來回程減為３次檢測

﹡匯豐捐出逾１０００萬元，協助３０００名基層學童提升數碼技能

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