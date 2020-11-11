  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/11/2020 07:50

《華爾街內望》市場憧憬疫苗道指漲２６２點，科技股拖累納指續跌

　　《經濟通通訊社１１日專訊》市場憧憬新冠肺炎疫苗將幫助扭轉經濟局面，投資者賣出在疫
情封鎖措施中受惠的科技股，買入疫情期間最受影響的舊經濟股，美股周二（１０日）個別發展
，當中道指續走高。
　　道指漲２６２點或０﹒９％，報２９４２０點。標指跌４點或０﹒１４％，報３５４５點。
納指跌１５９點或１﹒３７％，報１１５５３點。
　　標普６００指數漲２﹒６％，羅素２０００指數漲１﹒９％。標普價值股指數漲１﹒３％，
增長股指數跌１﹒１５％。
　　板塊方面，科技股、非必需消費類股大幅下跌，通信服務類股走勢低迷，投資者看好細價股
和對經濟敏感的能源股、工業股、必需消費品類股等價值股。
　　個股方面，亞馬遜收跌３﹒５％，Ｆａｃｅｂｏｏｋ跌２﹒３％，微軟跌３﹒４％。英特爾
、蘋果均收跌，惟蘋果宣布推出第一部配備自主設計處理器的筆記本電腦。
　　費城半導體指數跌３％，輝達（Ｎｖｉｄｉａ）、超微半導體（ＡＭＤ）、賽靈思
（Ｘｉｌｉｎｘ）均跌逾６％。
　　美國十年期國債收益率由０﹒９５８％微升至０﹒９６１％。三十年期國債收益率則持平於
１﹒７５％。（ａｌ）

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話10/11/2020
【騰訊預測】騰訊將放榜　券商料多賺三成手遊收入強　紛升目標價
財經熱話10/11/2020
【網絡平台監管】內地擬打擊經營壟斷　科網股急瀉　科指插逾5%
中國故事10/11/2020
《神州經脈》CPI重回1時代PPI遜預期　滬指先升後回外資走
中國故事10/11/2020
阿里「雙11」戰線拉長　監管趨嚴無阻消費熱情
財經熱話10/11/2020
【疫苗提振】李偉傑:領展國泰銀娛伺機收集　科指股要回調數日
接通華為10/11/2020
實用手機app唔使四圍搵 HUAWEI AppGallery集齊生活消閒所需
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【DIVA Channel】賞 沙動畫大師－海潮《沙兵馬將》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>