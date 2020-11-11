《華爾街內望》市場憧憬疫苗道指漲２６２點，科技股拖累納指續跌

《經濟通通訊社１１日專訊》市場憧憬新冠肺炎疫苗將幫助扭轉經濟局面，投資者賣出在疫

情封鎖措施中受惠的科技股，買入疫情期間最受影響的舊經濟股，美股周二（１０日）個別發展

，當中道指續走高。

道指漲２６２點或０﹒９％，報２９４２０點。標指跌４點或０﹒１４％，報３５４５點。

納指跌１５９點或１﹒３７％，報１１５５３點。

標普６００指數漲２﹒６％，羅素２０００指數漲１﹒９％。標普價值股指數漲１﹒３％，

增長股指數跌１﹒１５％。

板塊方面，科技股、非必需消費類股大幅下跌，通信服務類股走勢低迷，投資者看好細價股

和對經濟敏感的能源股、工業股、必需消費品類股等價值股。

個股方面，亞馬遜收跌３﹒５％，Ｆａｃｅｂｏｏｋ跌２﹒３％，微軟跌３﹒４％。英特爾

、蘋果均收跌，惟蘋果宣布推出第一部配備自主設計處理器的筆記本電腦。

費城半導體指數跌３％，輝達（Ｎｖｉｄｉａ）、超微半導體（ＡＭＤ）、賽靈思

（Ｘｉｌｉｎｘ）均跌逾６％。

美國十年期國債收益率由０﹒９５８％微升至０﹒９６１％。三十年期國債收益率則持平於

１﹒７５％。（ａｌ）

