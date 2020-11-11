《運籌帷幄－梁業豪》有人快樂有人愁

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６８﹒７５％和

４７﹒５％，局勢則均屬顯著向好。上周大家應已留意到，筆者發明的ＷＢＲ分析法結果指示投

機者與投資者逐步增大造好的注碼，結果證明是對的。然而，成功研發疫苗的消息突然入市，為

股市帶來震盪，波幅增大；不同板塊股票個別發展，散戶投資者中有人快樂有人愁。長期持有弱

勢舊經濟股者突然有機會收復不少失地，近日才冒高追買新經濟股者卻須面對意外的帳面虧損。

另一方面，近日指數期貨莊家一直以略為偏低的引伸波幅開價，啟示港股於現水平再升與回

跌的空間均暫屬有限。由於港股全期局勢顯著向好，我們應把握每個市況回落調整的機會，入市

造好圖利。最後昨天（１０日）大市的高投量顯示基金經理在積極地轉倉，投資者應於本周末前

後，根據各股票的最新相對強弱勢，決定應否換馬。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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