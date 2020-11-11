《缸邊隨筆－石鏡泉》灣區人幣

《缸邊隨筆》恆指在二萬七前有些阻力，後向先看今天（１１日）屬升屬跌，二萬五千點，

不宜有失。在這觀望期間，宜看看１０至３０年後的金融環境，其中重者，是人幣數碼化。



陳鳳翔兄在這方面很有研究，筆者情商他賜鴻文，供大家參考。



深圳改革４０周年再有新動向。面對美國政客打壓、美元系統風險上升，數碼化貨幣的灣區

定位突出，意義深遠。



＊隕落掙扎 國際秩序失衡＊



大半個世紀前，二戰結束，聯合國成立，國際秩序重整。總部設在美國的聯合國，演生了大

量多邊組織，世衛、世銀等都受出資大國所支配，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）也成為全球標準

的制定機構，看似公平。



超越英國經濟近半百年後（參考橋水基金的達利奧），美元地位在那時被確立（布雷頓森林

體系），登上環球寶座。美元背後有黃金，各國貨幣與其「雙掛勾」，用於歐洲重建。但好景不

常，７０年代已不能兌換黃金，匯率變浮動。然而，國際遊戲規則更牢牢被掌控，「反洗錢」成

為美元全球「長臂管轄」的藉口。



近年，美國經濟下滑，減少國際組織付款，多次退出國際舞台（巴黎氣候協議、萬國郵聯等

）。不遵循常規及標準，一言「敵對國家」便自行制裁伊朗，金融操刀，英資銀行被罰被禁，換

人改組。



無他，經濟不景，多個範疇被超車。為選票，政客不擇手段，國際秩序失衡。



＊崛起超車 貨幣危機呈現＊



東方這邊廂，擺脫殖民，絕大多數也在戰後立國。不同理由的跌跌撞撞，例如文革１０年浩

劫，或越南和緬甸個案等，今天一一甦醒，成為朝氣蓬勃的新興市場。



放下悲痛，摸石過河，４０年的改革，解決民生溫飽，步入小康之家，中國製造攀上峰嶺；

世上沒有完美無瑕，發展帶來污染或社會關懷等問題，需要持續改善，需要市場開放。



面對美國的野蠻欺凌，包括高調資助反共媒體的活動（見美國「中國問題工作組報告」），

國際形象被嚴重抹黑的情況可想而知。隨著科技和金融的制裁恐嚇，美元系統已成最大風險，貨

幣危機呈現。



此時此刻，深圳被委以重任，協同灣區城市制定新體制、推動「雙循環」，既可複製全國，

也可輻射東南亞等新興地。屬於科創的「央行數字貨幣」，可擺脫美元全面封殺，香港離岸人民

幣中心隱現其專業價值和貢獻。



中國已是全球貿易大國，未來的三、五年，央行數碼貨幣必帶動深圳伴隨國家再次起飛，願

各得獎者，憑著妳們的優秀才能，參與這個展翅機遇：



南方靜水鄉，雨澤映朝陽。



草綠雲山翠，龍飛喚鳳翔。



《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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