《凱文隨筆－凱文》老拜登，是軟還是硬？

《凱文隨筆－凱文》特朗普領著美國往死路上走了四年，再走下去就肯定分崩離析了；難道

真的天祐美國？竟然換來了「新」總統；不過也只是新瓶舊酒而已，一個從政半世紀、沒甚聲望

的長者。拜登與特朗普最明顯分別是，前者當過八年的副總統，理應按牌理出牌，後者卻只顧一

味任意妄為。



拜登上台，樂觀派相信中美關係會改善，審慎派警惕，隸屬民主黨的拜登意識形態思維極強

，勢必強硬對待中國。拜登會否強硬，要看他上任後的作為才能判斷，說到底還是「屁股決定腦

袋」；他能否強硬又是另一問題，特朗普接下的是衰落的美國（因此他要令美國再偉大），拜登

接下的是一個敗壞的美國，前任執政者說謊、抹黑、詆毀、卸責、違約等，無所不用其極，在國

際間可謂犯了眾憎，成為自我孤立的國家。



世界格局改了，勢孤力弱國家如北韓，美國也只敢對之經濟制裁，而不是像其侵略伊拉克般

揮軍直進；遑論今天的中國！「東風三兄弟」早陣子都齊齊亮相了。習近平在「抗美援朝」紀念

大會上毫不客氣地說：「任何搞霸權、霸道、霸凌的行徑，最終必定是死路一條」，「習總」舞

劍，意在「侵」公！



特朗普給老拜登取了一個「睡覺人」（Ｓｌｅｅｐｙ Ｊｏｅ）的不雅稱號，拜登口才也許

較特朗普稍遜一籌，但畢竟是老政客，政治智慧肯定比特朗普高，絕不會走特朗普、蓬佩奧之流

那種撕破臉的下三濫路線。



美國這次總統選舉，環顧美國境外，挺特朗普最力者要數台灣當局，他們寄望特朗普能在背

後撐腰，讓其與中國對抗；現在特朗普輸了，他們在失望之餘，再將希望寄托在拜登身上，台灣

的官方及私營媒體都在炒作一宗新聞，就是拜登曾經形容習近平是一名「惡棍」，結論是拜登是

絕對會強硬對付中國。其實，從政者的說話，不宜迷信，更重要是他的作為。



老拜登當選，其小弟們如日本、南韓、以色列、加拿大等紛紛祝賀，唯獨未見習主席的賀電

，也許只是塵埃未定，不宜過急祝賀而已。但一些人就解讀為彼此心存芥蒂，其實在國際關係、

政治外交學而言，「國家利益」才是重要詞彙，「敵人」或「朋友」等詞都無足輕重。特朗普不

是時而說習近平是好朋友，時而又不再是好朋友了。



老拜登上任後，只需要跟中國領導人來一通電話，互相尊重已足夠繼續發展雙方的關係了，

不必理會輿論所謂的軟弱或強硬的態度，中美都是當今世界上最重要的國家，彼此既可互助，更

可互補，犯不著天天瘋言瘋語的抹黑對方，說人家偷了科技、偷了工作崗位（最近更說自己美國

人偷了他的選舉），將宏揚中國文化的「孔子學院」形容成「惡魔學院」，明明就是跟「英國文

化協會」相若的機構，又要關閉，又要把人趕走，一國領導人及其團隊淪落到如此粗暴地步，真

叫人情何以堪！



如果拜登對中國採取更強硬手段，那無疑是在走特朗普的舊死路，那這次選舉真是多餘了，

也就是美國人民惡夢的延續罷了。



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