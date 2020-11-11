【摩指執位】ＭＳＣＩ香港指數納入ＥＳＲ及信義玻璃

《經濟通通訊社１１日專訊》ＭＳＣＩ明晟進行半年檢，環球指數系列之香港指數，納入Ｅ

ＳＲ（０１８２１）及信義玻璃（００８６８），剔出百濟神州ＡＤＲ、牛奶公司、

嘉里建設（００６８３）及微創醫療（００８５３）。本月３０日收市後生效。（ｅｃ）

