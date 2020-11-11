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即市新聞

11/11/2020 17:00

《盤後部署》資金換馬料科技股持續下挫，港股二萬六料能穩守

　　《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，由於輝瑞公司疫苗有效率高達九
成，消息令宅經濟及科技股回吐，資金流入傳統經濟；亞洲股市今早普遍造好，惟港股及內地股
市走弱，本港科技股隨外圍下挫，阿里（０９９８８）跌近一成，小米（０１９１０）跌逾８％
，另外騰訊（００７００）跌逾７％且連失多關，最終恆指收報２６２２６，跌７４點或跌
０﹒２８％，主板成交２６７４﹒５７億元。國企指數報１０５４１，跌４５點或跌０﹒４３％
。恆生科技指數報７４６５，跌４９６點或跌６﹒２３％。
　　內地股市走弱，上證綜合指數報３３４２，跌１７點或跌０﹒５３％；深證成份指數報
１３７２０，跌２７３點或跌１﹒９５％。兩市全日成交８６９６億元人民幣，按日大減
１１﹒３７％。

＊高盛預計美國國債收益曲線趨陡，經濟學家警告單靠疫苗救不了美國＊

　　高盛最近發表的年度投資前景展望中，就是預計２０２１年美國國債收益率曲線趨陡，該行
預測，１０年期國債收益率由０﹒９６％升至１﹒３％；同時２年期國債收益率由０﹒１８％升
至０﹒２５％，意味兩者利差擴大至３０點子，該行預計實際收益率會更陡峭，該行預計布油
２０２１年將上至６５美元，而油價攀升是令國債收益率上升的原因。
　　美國私人銀行北方信託首席經濟學家Ｃａｒｌ　Ｔａｎｎｅｎｂａｕｍ曾指出，新冠疫苗並
不會對美國經濟帶來即時性的刺激，而經濟復甦正失去動力，需要更多財政刺激才是關鍵。他指
出美國仍有千萬失業人口，而那些人恢復就業仍是慢慢長路；而他又指出，美國經濟另外一個因
素就是州政府收入及損失嚴重混亂，加上裁員及削減服務都對經濟活動不利。而縱使疫苗今年獲
批生產，明年年底也未必有足夠疫苗供應。

＊資金換換馬潮持續，料科技股繼續被拋售＊

　　由於近期資金換馬潮持續，不少基金將科技股換馬成傳統經濟股，導致科技股股價急挫，投
資氣氛受損，相信短期內科技股將繼續被拋售。但換個角度，就算疫情緩和，市民已經習慣利用
科技之便去處理日常生活，對於科技股這次跌浪，可能是一次良好的買入機會，相信大市短期仍
能穩守二萬六，由於大市升幅不能依靠騰訊（００７００），因此匯控（００００５）、友邦
（０１２９９）及中移動（００９４１）可能是下一浪升市的火車頭，投資者可以提早預備。
（ｕｌ）

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