【拜登當選】蓬佩奧：如所有「合法」選票被點算，料特朗普將連任

《經濟通通訊社１１日專訊》美國國務卿蓬佩奧周二（１０日）在國務院記者會上表示，如

果每一張「合法」選票被點算，總統特朗普將連任，並強調將平穩過度到特朗普政府的第二個任

期。

被問及特朗普拒絕承認敗選會否損及國務院在海外提倡的自由公平選舉時，蓬佩奧沒有作出

回應，但表示國務院高度關切全球選舉的安全與穩定，以及自由與公平。（ａｌ）

