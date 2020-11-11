《台股攻略－馮偉明》無懼美科技股下跌，台股今日再創新高

《台股攻略》美國科技股雖然大跌，但無阻台股升勢。加權指數今日（１１日）以最高位

１３２６２點收市，大升１８０點，成交金額為新台幣２３９０億元。

油價大升，帶動傳產股造好。台塑四寶今日全面上揚，台塑化升超過７％，收新台幣

９２﹒２０元，台化及台塑均升約５％，分別收新台幣７８元及８９元，而南亞早前公布業績後

走勢強勁，升３﹒６％，收新台幣６５﹒３０元。其他傳產股包括鋼鐵股中鋼、製鞋股寶成及輪

胎股正新均升３％至４％，而水泥股亞泥及台泥、紡織股遠東新、福懋及營建股興富發亦升２％

至３％。金融股今日表現同樣出色。富邦金公布１０月每股純利為新台幣７元，刺激股價今日大

升４﹒８％，收新台幣４５﹒５５元，中信金及新光金升超過３％，而玉山金、兆豐金及元大金

亦升超過２％。蘋概股方面，台積電雖然以新台幣４４８﹒５０元低開，但中段股價開始轉勢，

收新台幣４５７元，升新台幣６元，同時亦刺激其他電子股上升。鴻海向好，收新台幣

８１﹒６０元，升新台幣０﹒８０元。大立光股價波動較大，最終收新台幣３，３１０元，升新

台幣１０元。

台股持續強勢，資金換馬炒作傳統行業股份，投資者可留意包括銀行及資源類股表現。指數

方面，資金輪流炒作，預料深度回調機會較低。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

