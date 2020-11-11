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11/11/2020 17:41

《台股攻略－馮偉明》無懼美科技股下跌，台股今日再創新高

　　《台股攻略》美國科技股雖然大跌，但無阻台股升勢。加權指數今日（１１日）以最高位
１３２６２點收市，大升１８０點，成交金額為新台幣２３９０億元。
　　油價大升，帶動傳產股造好。台塑四寶今日全面上揚，台塑化升超過７％，收新台幣
９２﹒２０元，台化及台塑均升約５％，分別收新台幣７８元及８９元，而南亞早前公布業績後
走勢強勁，升３﹒６％，收新台幣６５﹒３０元。其他傳產股包括鋼鐵股中鋼、製鞋股寶成及輪
胎股正新均升３％至４％，而水泥股亞泥及台泥、紡織股遠東新、福懋及營建股興富發亦升２％
至３％。金融股今日表現同樣出色。富邦金公布１０月每股純利為新台幣７元，刺激股價今日大
升４﹒８％，收新台幣４５﹒５５元，中信金及新光金升超過３％，而玉山金、兆豐金及元大金
亦升超過２％。蘋概股方面，台積電雖然以新台幣４４８﹒５０元低開，但中段股價開始轉勢，
收新台幣４５７元，升新台幣６元，同時亦刺激其他電子股上升。鴻海向好，收新台幣
８１﹒６０元，升新台幣０﹒８０元。大立光股價波動較大，最終收新台幣３，３１０元，升新
台幣１０元。
　　台股持續強勢，資金換馬炒作傳統行業股份，投資者可留意包括銀行及資源類股表現。指數
方面，資金輪流炒作，預料深度回調機會較低。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
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