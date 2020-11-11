《窩輪豪情－梁業豪》短、中、長期後市仍可審慎看好

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、金融

業與地產建築業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為友邦保

險（０１２９９）、領展房產基金（００８２３）與中海油（００８８３），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，

則宜首選阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）與京東集團（０９６１８）。

一如筆者開市前於「梁業豪Ｐａｔｒｅｏｎ頻道」內所料，今早（１１日）港股低開科技股

的沽壓較藍籌股為大。不過，紅籌股的表現依然理想，中海油的買盤非常明顯。初步估計，大市

會繼續個別發展；整體而言，市況略呈回吐的機會較大。須注意的，為短、中、長期後市仍可審

慎看好，代表投機者應以候低吸納認購權證和牛證為主要圖利行動。至於逆勢持有認沽權證和熊

證圖利，則只宜即市於指數期貨訊號圖表支持下，才小注參與，不宜過市持倉。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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