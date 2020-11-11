《古臣周記－古臣》雙十一熱銷，電商股回調後料再炒起，京東值博

《古臣周記》話咁快又到咗一年一度嘅消費旺節「光棍節」，即係雙十一購物節。每年到咗

呢個日子，大家都忙住上淘寶買嘢。不過今年光棍節，相信有唔少缸友期待可以發返一個「光棍

財」！事關孖屐都憧憬咗啲電商股一排，而阿里（０９９８８）上市接近一年時間，迎接第一個

雙十一，令到唔少缸友都十分期待！



＊阿里京東上市不足一年飆升約四成＊



前排大家都預炒電商股，呢兩日見獲利回吐，阿里同京東（０９６１８）今日（１１日）明

顯急跌下來。不過，參考返兩隻股份上市以嚟嘅表現，其實累計升幅可以話係相當可觀！阿里去

年１１月下旬掛牌，以招股價１７６銀，之後股價連連破頂，一度高見３０９﹒４銀，就算佢之

前因為成為中美關係風眼股，加上中央擬加強網絡平台監管而令股價走低啲，但佢調整幅度仍然

有譜，以截至今早１１點報２５３﹒４銀，累計升幅近４４％。

睇埋京東嘅表現，京東今年６月掛牌，當時招股價２２６銀，對比最新價３０６銀，已經升

逾３５％！可以反映到呢兩大電商股嘅回報表現都好唔錯！



＊龐大消費力轉戰網上，電商股牛高＊



其實，阿臣對兩大電商股價嘅強勁走勢並唔算意外，事關今年不幸碰上新冠疫情，全球經濟

表現都唔樂觀，市民又留係屋企度「避疫」唔敢出街，各個行業都難搵食，偏偏就係咁造就咗人

人網購嘅環境氣氛，龐大消費力直接轉戰網上，支持神州電商股發圍！睇返阿里日凌晨公布嘅今

年雙十一銷售數據，阿里由今個月１號活動開始起至今日（１１日）凌晨１２時３０分，成交額

已經突破咗３７２３億人仔，比舊年嘅總成交額要增加近３９巴仙咁多！表現相當唔錯！

再參考埋同為阿里旗下，早喺１１月初就正式啟動雙十一預售嘅天貓ＴＭａｌｌ數據，顯示

天猫雙１１預售開啟１小時之內，參與人數就比舊年同期翻咗一倍，而據知預售開放１０分鐘後

，由淘寶直播所帶動嘅成交更超過上年全日，達４倍增長。可以見到神州嘅消費力有幾咁強勁。

而阿臣都睇好遲啲大力推行內循環都會對行業有所利好。



＊神州擬反壟斷，不會打擊電商長線表現＊



不過，大家要留意嘅係，神州呢期接連推出咗幾份監管文件，最新就有平台經濟反壟斷指南

，實行打擊互聯網平台經濟領域壟斷問題，對於電商行業都算係一大打擊！而睇返電商股份今日

嘅表現，阿里今朝跌穿百天線約２６１﹒３銀水平，京東跌穿咗５０天線約３１０﹒４銀水平，

跌勢可以講相當慘烈。

缸友離場電商股，換馬炒其他板塊，見到唔少缸友部署傳統股。不過，如果你問阿臣，我都

係會繼續看好電商發展，都唔會全盤抽身唔玩電商股。雖說依加神州出台相關政策或對電商股短

期有返調整壓力，但係電商行業嘅中長期表現依加有憧憬，內循環同埋疫情未平復等因素，相信

都會利好內需板塊表現，從而帶動電商盈利表現。



＊看好京東健康ＩＰＯ，京東博得過＊



阿臣資金部署方面，雖然早排引嚟孖屐起哄嘅涷資王螞蟻集團（０６６８８），之前臨掛牌

前「撻Ｑ」，令到電商股，特別係阿里跌一跌，不過當時電商股跌後都有支持。而阿臣更睇好螞

蟻上市勢在必行，只係等幾時會重新掛牌，再引起新一輪炒風！所以阿臣個倉仍會ｋｅｅｐ住阿

里，暫時都唔會放，期待佢之後再發力。

除咗睇好螞蟻再臨，阿臣都期待緊京東集團旗下京東健康上市嘅好消息！據聞京東健康最快

今個星期就會獲港交所批准上市，計劃集資最少３０億美金，即係大約２３０億港紙，最快１２

月招股上市，如果計劃順順利利，相信缸友們屆時又再衝入再度炒起，引起新一波嘅電商股升浪

。

今個星期，阿臣趁低吼入京東。睇返京東最近表現，喺前日（９日）見到３６５﹒２銀高位

之後現急吐，今日跌穿５０天線約３１０﹒４銀水平。阿臣估計佢可能會再調整一下，要試一下

５０天線位能唔能夠有穩定支持先。阿臣打算部署兩手，現價先買入一手，每股３０５﹒６銀，

然後再觀望一下發展，如果股價調整到２９０銀水平位置，會加多一注作部署。其他股份方面都

暫時接兵不動。



表列截至１１月１１日早上１１時阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １３７０﹒０ １３７００

平安好醫生 ２００股 ５２﹒９０ ９６﹒２ １９２４０

阿里巴巴 ２００股 ２１０﹒５０ ２５３﹒４ ５０６８０

港交所 １００股 ２６４﹒５０ ３６９﹒８ ３６９８０

寶尊電商 １００股 ８２﹒９０ ９７﹒５ ９７５０

九龍倉置業 ２０００股 ３２﹒００ ３８﹒７ ７７４００

京東集團 ５０股 ３０６﹒００ ３０６﹒０ １５３００

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股票市值 ： ２２３０５０元

剩餘現金 ： ２１０６４元

組合淨值 ： ２４４１１４元

組合本月收益表現： ＋４﹒１％（截至上月底止組合淨值：２３４５４４元）

組合累計收益表現： ＋１３２﹒５％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至１１月１１日早上１１時

