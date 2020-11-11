《談國論企－黎偉成》合法合理我行我素港區國安法

《談國論企》再有四名中國內地及香港特區官員被美國國務院「制裁」，足顯美帝國霸權主

義深恨《港區國安法》基本堵塞香港在國家安全的大缺口，使外國及境外勢力沒有空間再在香港

胡作非為。如拜登能夠排除萬難入主白宮，所要處理的頭號問題是美國的防控新冠肺疫

ＣＯＶＩＤ－１９，及一旦確確切切控疫可以安安全全的推動經濟重啟活動，故外務不會是重頭

戲，香港可以依法據理的更快更好的執行國安法，穩定社會局面。



＊拜登如入主白宮先抗疫再重啟美經濟＊



即使美國就《港區國安法》所作出新的「制裁」，但這是尚餘餘時的特朗普的惡犬蓬佩奧之

劣行，而蓬廝很可能還只有兩個多月的光景，便得黯然引退，可盡露其反共反華的惡思，絕對是

「非同小可」，和遠甚於美國許許多多的政客、政棍。

以特朗普為主的美國政府，在過去幾年間不僅對中國，甚至對香港特區，都狠狠地作出許許

多多的打壓、破壞，縱容駐港機構以至非政府組織ＮＧＯ在香港明地暗裡搗亂，特別是「反修例

」以引發的黑暴攬炒的「港獨」，使中國政府得制定和實施《港區國安法》以堵塞大缺口，平亂

以穩局。香港由７月至今已無甚明目張膽的「獨」害，仍有餘毒，是意料中難免之事，需持之以

恆地嚴打之。

從黑暴，到議會暴力式的破壞，亦絕對稍一忽視。尤其是香港立法會選舉因惡疫延遲一年，

剛結束的立法會依人大常委會通過的法則可作一年的延任，但立法會仍然出現「點人數」之類的

攬炒流會，是為中央不得不在法制上加以糾正：

有傳人大常委的最新會議會把四位被不符新一屆香港立法會選舉者之延任的問題，作出處理

，該符合《基本法》及《港區國安法》法制要求。《港區國安法》對香港現任以至將來參選或取

得就任資格的各級議員、公務員等公職人員的國家憲法規限和影響，而第一章第二條的「維護國

家主權、統一和領土完整是包括香港同胞在內的全中國人民的共同義務」，其中一個重點「香港

特別行政區居民在參選或者就任公職時應當依法簽署文件確認或者宣誓擁護中華人民共和國香港

特別行政區基本法，效忠中華人民共和國香港特別行政區政府」，表面看來如昔無變，但實際上

有十分重大的變化：

最根本和最重要之處，當然是（一）在人大常委審議、通過和自公布之日起便施行的《中華

人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，已列於《基本法》的附件三，故港人今後參選或

者就任公職時應當依法簽署文件確認或者宣誓擁護的，肯定是包括《港區國安法》完完全全、整

整體體的《基本法》，也就是要必須要擁護國家安全和履行法制上的責任及義務，而沒有任何「

特殊」或「特別」「理由」有選擇性的「擁護」。



＊港國安法實可ＤＱ各級攬炒議員＊



由是（二）《港區國安法》列入《基本法》附件三，肯定會使香港特區的議會及若干公務員

的行為及活動，得以撥亂反正，特別是（Ｉ）港人今後「參選」或者「就任公職」時應當依法簽

署的文件，要擁護的《基本法》，附件三就正正列出《港區國安法》，也就是一定要擁護國安法

則，如作虛假的確認或宣誓，或在作出確認或宣誓後就任的行為及活動，出現有違擁護國安的問

題，就有可能出現違反誓言甚至反國安的指責或法律責任，乃不可置疑之事。

至於（ＩＩ）現任的各級議會議員和公務員等公職人員，即使在依法簽署的文件未及涉及行

將執行的《港區國安法》，但所擁護的《基本法》，有新增的附件三法則，相關議員及公務員等

公職人員就必須依法執行，法律沒有新與舊之分，只有依法不依法之分，依新與舊之法，當然沒

有問題，但有人「攬」稱只擁護「舊」法，不肯依「新」法，胡作妄為，就是犯法，經審判違法

，當然會失去公職人員之職，甚至需要負上法律責任。

我之見，乃（三）《港區國安法》第一章第二條中之「香港特別行政區居民在參選或者就任

公職時應當依法簽署文件確認或者宣誓擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法」條款，「漫

不經意」地狠狠打擊立法會與區議會中「攬炒派」和其他公職人員亂港反國的行為和活動，是為

高招數！《資深財經評論員 黎偉成》

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