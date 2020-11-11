《異動股》隔晚納指再挫逾１％，騰訊開跌近６％阿里挫逾７％

《經濟通通訊社１１日專訊》資金流入舊經濟股，隔晚納指再挫１﹒３７％，收報１１５５

３點。港股騰訊控股（００７００）開跌５﹒７１％，報５６１元，穿二十天線（５８４﹒４元

）；成交約３９８萬股，涉資２２﹒３５億元。

集團明日公布季績。

中國國家市場監管總局發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，指出平台

經營者與交易相對人達成排他性協議，可能構成《反壟斷法》第十四條規定的其他壟斷協議。

財付通支付科技有限公司發生工商變更，騰訊主席馬化騰退出法定代表人職務。該公司經營

範圍包含：電子商務、電子支付等技術開發。大股東為深圳市騰訊計算機系統有限公司，持股９

５％，實際控制人為馬化騰。

中信証券認為，文件對於騰訊的整體影響有限，公司基本面情況保持良好，遊戲、廣告、金

融等業務有望維持穩健發展，繼續維持目標價６５０元，較現價有１５﹒８６％上漲空間，維持

買入評級。交銀國際則指，該行會持續關注政策，暫維持行業領先評級。從ＧＭＶ角度，阿里（

０９９８８）在電商行業中市佔率超過６０％，美團（０３６９０）在外賣行業亦佔超過６０％

。

阿里巴巴跌７﹒４１％，報２５５元；京東（０９６１８）跌６﹒２３％，報３０９﹒８元

；美團跌６％，報２８２元；小米（０１８１０）跌２﹒２５％，報２３﹒９元。

科指ＥＴＦ方面，恆生科技ＥＴＦ（０３０３２）跌２﹒０７％，報７﹒８元；安碩恆生科

技（０３０６７）跌１﹒０２％，報１６﹒４９元。

科指開報７７２４點，跌２３７點或２﹒９８％。

恆生指數報２６２２６，跌７４點或跌０﹒２８％，主板成交１３６﹒９３億元。國企指數

報１０５１３，跌７３點或跌０﹒７％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊控股 （００７００） ５６１﹒００元 跌５﹒７１％

阿里巴巴 （０９９８８） ２５５﹒００元 跌７﹒４１％

華虹半導體 （０１３４７） ３２﹒１５元 跌６﹒８１％

京東集團 （０９６１８） ３０９﹒８０元 跌６﹒２３％

美團 （０３６９０） ２８２﹒００元 跌６﹒００％



中興通訊 （００７６３） ２１﹒１０元 跌２﹒９９％

微盟集團 （０２０１３） １０﹒６０元 跌２﹒９３％

中芯國際 （００９８１） ２３﹒６０元 跌２﹒４８％

阿里健康 （００２４１） ２１﹒００元 跌２﹒３３％

小米集團 （０１８１０） ２３﹒９０元 跌２﹒２５％



科指ＥＴＦ：

恆生科技ＥＴＦ（０３０３２） ７﹒８０元 跌２﹒０７％

安碩恆生科技 （０３０６７） １６﹒４９元 跌１﹒０２％

南方恆生科技 （０３０３３） ７﹒７４元 跌３﹒２５％

華夏恆生科技 （０３０８８） ９﹒９０元 跌１﹒２０％

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（ｎｓ）

