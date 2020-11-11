《異動股》匯控升逾３％，獲法巴升逾一成目標價至４０﹒５４元

《經濟通通訊社１１日專訊》匯控（００００５）現價升３﹒４５％，報３９元，為四個月

高位。以現價計，該股暫連升５日，累計升幅１５﹒３８％。該股成交約１９９１萬股，涉資７

﹒６１億元。

法巴將匯控目標價由３６﹒３３元上調逾１１％至４０﹒５４元，並將其評級由跑輸大市升

至中性。

本地銀行股普揚，渣打（０２８８８）升２﹒８６％，報４３﹒２元，以現價計，該股暫連

升５日，累計升幅１９﹒５％。東亞（０００２３）升２﹒６５％，報１５﹒５２元，以現價計

，該股暫連升２日，累計升幅６﹒１６％。恆生（０００１１）升０﹒８３％，報１３２﹒９元

，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅７﹒３５％

現時，恆生指數報２６３３６點，升３４點或升０﹒１３％，主板成交５５４﹒２２億元。

國企指數報１０５５６點，跌３０點或跌０﹒２８％。恆生科技指數報７７９０點，跌１７１點

或跌２﹒１５％。

即月期指新報２６３５０點，跌１１點，高水１４點。即月國指期貨報１０５７０點，跌４

０點，高水１３點。

上證綜合指數報３３５８點，跌２點或跌０﹒０６％，成交８３５﹒５９億元人民幣。

深證成份指數報１３９３８點，跌５４點或跌０﹒３９％，成交１２７３﹒５３億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ３９﹒００元 升３﹒４５％

渣打集團（０２８８８） ４３﹒２０元 升２﹒８６％

東亞銀行（０００２３） １５﹒５２元 升２﹒６５％

恆生銀行（０００１１） １３２﹒９０元 升０﹒８３％

中銀香港（０２３８８） ２４﹒０５元 跌０﹒４１％

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（ｐｌ）

