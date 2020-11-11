《異動股》匯控升逾３％，獲法巴升逾一成目標價至４０﹒５４元

《經濟通通訊社１１日專訊》匯控（００００５）現價升３﹒４５％，報３９元，為四個月
高位。以現價計，該股暫連升５日，累計升幅１５﹒３８％。該股成交約１９９１萬股，涉資７
﹒６１億元。
法巴將匯控目標價由３６﹒３３元上調逾１１％至４０﹒５４元，並將其評級由跑輸大市升
至中性。
本地銀行股普揚，渣打（０２８８８）升２﹒８６％，報４３﹒２元，以現價計，該股暫連
升５日，累計升幅１９﹒５％。東亞（０００２３）升２﹒６５％，報１５﹒５２元，以現價計
，該股暫連升２日，累計升幅６﹒１６％。恆生（０００１１）升０﹒８３％，報１３２﹒９元
，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅７﹒３５％
現時，恆生指數報２６３３６點，升３４點或升０﹒１３％，主板成交５５４﹒２２億元。
國企指數報１０５５６點，跌３０點或跌０﹒２８％。恆生科技指數報７７９０點，跌１７１點
或跌２﹒１５％。
即月期指新報２６３５０點，跌１１點，高水１４點。即月國指期貨報１０５７０點，跌４
０點，高水１３點。
上證綜合指數報３３５８點，跌２點或跌０﹒０６％，成交８３５﹒５９億元人民幣。
深證成份指數報１３９３８點，跌５４點或跌０﹒３９％，成交１２７３﹒５３億元人民幣
。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
匯豐控股（００００５） ３９﹒００元 升３﹒４５％
渣打集團（０２８８８） ４３﹒２０元 升２﹒８６％
東亞銀行（０００２３） １５﹒５２元 升２﹒６５％
恆生銀行（０００１１） １３２﹒９０元 升０﹒８３％
中銀香港（０２３８８） ２４﹒０５元 跌０﹒４１％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｐｌ）
etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei