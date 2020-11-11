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即市新聞

11/11/2020 09:58

《異動股》匯控升逾３％，獲法巴升逾一成目標價至４０﹒５４元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》匯控（００００５）現價升３﹒４５％，報３９元，為四個月
高位。以現價計，該股暫連升５日，累計升幅１５﹒３８％。該股成交約１９９１萬股，涉資７
﹒６１億元。
　　法巴將匯控目標價由３６﹒３３元上調逾１１％至４０﹒５４元，並將其評級由跑輸大市升
至中性。
　　本地銀行股普揚，渣打（０２８８８）升２﹒８６％，報４３﹒２元，以現價計，該股暫連
升５日，累計升幅１９﹒５％。東亞（０００２３）升２﹒６５％，報１５﹒５２元，以現價計
，該股暫連升２日，累計升幅６﹒１６％。恆生（０００１１）升０﹒８３％，報１３２﹒９元
，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅７﹒３５％
　　現時，恆生指數報２６３３６點，升３４點或升０﹒１３％，主板成交５５４﹒２２億元。
國企指數報１０５５６點，跌３０點或跌０﹒２８％。恆生科技指數報７７９０點，跌１７１點
或跌２﹒１５％。
　　即月期指新報２６３５０點，跌１１點，高水１４點。即月國指期貨報１０５７０點，跌４
０點，高水１３點。
　　上證綜合指數報３３５８點，跌２點或跌０﹒０６％，成交８３５﹒５９億元人民幣。
　　深證成份指數報１３９３８點，跌５４點或跌０﹒３９％，成交１２７３﹒５３億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　３９﹒００元　　　升３﹒４５％
　　渣打集團（０２８８８）　　　４３﹒２０元　　　升２﹒８６％
　　東亞銀行（０００２３）　　　１５﹒５２元　　　升２﹒６５％
　　恆生銀行（０００１１）　　１３２﹒９０元　　　升０﹒８３％
　　中銀香港（０２３８８）　　　２４﹒０５元　　　跌０﹒４１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｌ）

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