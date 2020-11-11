《午市前瞻》科技股急回短期仍受壓，料港股２６０００點見支持

《經濟通通訊社１１日專訊》疫苗消息持續利好市場氣氛，惟隔晚美股三大指數升跌不一，

納指收挫近１﹒４％，為指數當中表現最差，反映市場資金換馬入舊經濟股。港股方面低開７４

點，報２６２２６點，格局與上日分別不大，本地地產、銀行股獲追捧，是日公用板塊升幅明顯

擴大；而三隻新經濟藍籌除資金流出問題外，更受內地就平台反壟斷諮詢困擾，繼續拖低大市表

現，港股半日表現反覆，曾倒跌１１４點，最終收軟２０點或０﹒０８％，報２６２８１點，主

板成交１４７３﹒９５億元。國指收報１０５５５點，跌３１點或０﹒３％。

科指連跌兩日，報７５１５點，跌４４６點或５﹒６％。

重磅股方面，港交所（００３８８）午間公布今年首三季業績，績前先跌２﹒７９％，報３

７０元；匯控（００００５）獲法巴上調目標價逾１１％，評級升至中性，半日升３﹒７１％，

報３９﹒１元；中移動（００９４１）走高４﹒６８％，報５３﹒６５元；友邦（０１２９９）

微升０﹒９８％，報８７﹒８５元。

Ａ股兩市個別發展，上證綜指報３３６３點，升２點或０﹒０９％，成交２１８７﹒２５億

元人民幣。深證成指報１３８９４點，跌９８點或０﹒７％，成交３１７８﹒７０億元人民幣。



＊雙十一消息難救阿里股價，兩日失１３﹒５％＊



中國國家市場監管總局發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》。人行行長

周小川指，科技創新給社會治理帶來巨大挑戰，稱互聯網科技巨頭掌控大量數據和市場份額，容

易形成壟斷。騰訊（００７００）走低５﹒３８％，報５６３元；科指中權重最高的阿里巴巴（

０９９８８）挫８﹒８６％，報２５１元；「雙十一」今日進入第二階段銷售，由本月１日活動

開始起，至今日凌晨１２時３０分，成交額破３７２３億人幣，按年大增３８﹒７％。京東（９

６１８）相關累計下單金額已經突破２０００億元，股價仍跌８﹒１１％，報３０３﹒６元；小

米（０１８１０）跌５﹒７３％，報２３﹒０５元；美團（０３６９０）走低７﹒４７％，報２

７７﹒６元。

華虹半導體（０１３４７）第三季純利按年大跌６０﹒９％，半日走低１４﹒９３％，報２

９﹒３５元，為今早表現最差科指股。ＡＳＭ（００５２２）逆市升３％，報８２﹒３元；中芯

（００９８１）走低７﹒４４％，報２２﹒４元；康特隆（０１９１２）升２﹒６４％，報０﹒

２３３元。



＊內銀不良貸款率按季仍升，渤海銀行獲納入ＭＳＣＩ中國指數漲９％＊



中國銀保監公布，今年第三季末，商業銀行不良貸款率１﹒９６％，按季增加０﹒０２個百

分點，貸款損失準備餘額則按季增加１０８６億人幣。內銀股仍錄升幅，建行（００９３９）升

１﹒５％，報６﹒０９元；工行（０１３９８）升１﹒６９％，報４﹒８２元；中行（０３９８

８）揚２﹒２１％，報２﹒７８元；交行（０３３２８）升１﹒６６％，報４﹒２９元。ＭＳＣ

Ｉ公佈１１月的半年度指數審核報告，ＭＳＣＩ中國指數新納入渤海銀行（０９６６８），本月

底收市後生效，半日抽高８﹒１５％，報４﹒９１元。

中國指數研究院數據顯示，今年首１０個月，百強房企銷售額均值為９９４﹒９億人幣，按

年增長１２﹒３％，帶動內房造好，潤地（０１１０９）為今早表現最佳藍籌，走高６﹒７６％

，報３８﹒７元；碧桂園（０２００７）升２﹒８９％，報１１﹒３８元；中海外（００６８８

）升３﹒８４％，報２１﹒６５元。建業地產（００８３２）建議分拆物業開發公司ＣＣＭＣ集

團在港上市，於記錄日期每持有一股建業地產獲派發一股ＣＣＭＣ，升６﹒９７％，報４﹒４５

元。恆大（０３３３３）昨日斥近１﹒９億元回購，揚２﹒１％，報１７﹒４８元。



＊公用股開車，兩電上揚＊



本地地產股繼續受捧，太古Ａ（０００１９）漲６﹒６３％，報４３﹒４５元；領展（００

８２３）升３﹒３４％，報６９﹒７元；九置（０１９９７）跌１﹒５３％，報３８﹒６５元。

長實（０１１１３）獲長和系創辦人李嘉誠及主席李澤鉅繼續增持，本月已購入６２﹒５５萬股

，升４﹒１７％，報４２﹒５元；新地（０００１６）揚２﹒９８％，報１０７﹒１元。

公用板塊開始追落後，公布明年凍結平均淨電費的港燈（０２６３８）及中電（００００２

）分別微升０﹒１３％，報７﹒９５元、升３﹒１７％，報７４﹒８５元。煤氣（００００３）

走高３﹒７８％，報１２﹒０８元；電能（００００６）升２﹒９３％，報４２﹒１元；港華燃

氣（０１０８３）升３％，報３﹒７８元。



＊麥嘉嘉：資金換馬及監管政策令科網股短期內捱沽＊



疫苗進展良好令市場憧憬舊經濟股復甦，資金紛紛流出科技股，隔晚納指續挫１４８點，本

港科網股繼續回吐，昨日跌逾５％的阿里（０９９８８），今早曾低見２５１元，大瀉８％跌穿

兩個月低位，拖累恆指低開７３點，其後維持跌勢。申萬宏源投資顧問服務部主管麥嘉嘉對《經

濟通通訊社》表示，受資金換馬及內地網絡平台監管政策影響，科技股顯著受壓，由於該監管指

施針對科網營銷平台，估計ＡＴＭＸＪ等互聯網巨頭將成為政策標的，加上市場對經濟復甦有憧

憬，資金由高估值新經濟股換馬至傳統類股份，預計科技股短期走勢疲弱，並建議投資者待政策

出台，讓市場消化消息後後再入場，把握市況調整機會。她認為港股短期阻力於２６５００點水

平，２６０００點見支持。（ｎｓ、ｐｌ）

