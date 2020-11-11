《美元走勢－羅明立》市場憧憬英歐達成共識，支持鎊匯向上

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０５﹒３５ １０５﹒１１ １０５﹒２８

歐元╱美元 １﹒１８３３ １﹒１８１７ １﹒１８１９

英鎊╱美元 １﹒３２８０ １﹒３２５３ １﹒３２５５

美元╱瑞郎 ０﹒９１５４ ０﹒９１３８ ０﹒９１５２

美元╱港元 ７﹒７５４８ ７﹒７５２６ ７﹒７５３０

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《美元走勢》新冠肺炎疫苗試驗成效有大突破，提升市場對有效疫苗快將面世的憧憬，但樂

觀情緒略為下降。另外，美國總統特朗普入稟法院挑戰大選結果，為市場帶來不明朗因素。倘若

美國大選訴訟持續進行，將會增加市場避險需求，或令短線美元回升。

歐美經濟有望因疫苗的推出而重啟，降低政府持續擴大財政開支的需求，央行亦可以縮減令

利率恢復正常的時間，令貨幣價值回升。技術走勢上，美匯指數較大機會維持反復向下的格局，

短線則受到政治不明朗因素及新紓困方案的談判影響。

截至９月份的３個月，英國按國際勞工組織（ＩＬＯ）標準計算的失業率續升至４﹒８％，

符合市場預期。同期，總就業人口續減少１６﹒４萬人，為連續第四個月減少，市場原先預期為

減少１５萬人。不過，工資增長方面則大幅回升，每周平均薪資按年增長１﹒３％，高於市場預

期的增長１﹒１％。英鎊短線反復向上，歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶表示，將繼續努力尋求歐

盟與英國可以達成貿易協定。英國與歐盟暫時定下本月１５日為談判最後限期。市場憧憬雙方就

貿易協定達成共識，支持英鎊向上。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８００ １﹒１９００ １﹒１７５０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３２００ １﹒３３３０ １﹒３１５０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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