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即市新聞

11/11/2020 15:14

《美元走勢－羅明立》市場憧憬英歐達成共識，支持鎊匯向上

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒３５　　　１０５﹒１１　　　１０５﹒２８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８３３　　　１﹒１８１７　　　１﹒１８１９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３２８０　　　１﹒３２５３　　　１﹒３２５５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１５４　　　０﹒９１３８　　　０﹒９１５２
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５４８　　　７﹒７５２６　　　７﹒７５３０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》新冠肺炎疫苗試驗成效有大突破，提升市場對有效疫苗快將面世的憧憬，但樂
觀情緒略為下降。另外，美國總統特朗普入稟法院挑戰大選結果，為市場帶來不明朗因素。倘若
美國大選訴訟持續進行，將會增加市場避險需求，或令短線美元回升。
　　歐美經濟有望因疫苗的推出而重啟，降低政府持續擴大財政開支的需求，央行亦可以縮減令
利率恢復正常的時間，令貨幣價值回升。技術走勢上，美匯指數較大機會維持反復向下的格局，
短線則受到政治不明朗因素及新紓困方案的談判影響。
　　截至９月份的３個月，英國按國際勞工組織（ＩＬＯ）標準計算的失業率續升至４﹒８％，
符合市場預期。同期，總就業人口續減少１６﹒４萬人，為連續第四個月減少，市場原先預期為
減少１５萬人。不過，工資增長方面則大幅回升，每周平均薪資按年增長１﹒３％，高於市場預
期的增長１﹒１％。英鎊短線反復向上，歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶表示，將繼續努力尋求歐
盟與英國可以達成貿易協定。英國與歐盟暫時定下本月１５日為談判最後限期。市場憧憬雙方就
貿易協定達成共識，支持英鎊向上。
　　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１８００　　　１﹒１９００　　　１﹒１７５０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３２００　　　１﹒３３３０　　　１﹒３１５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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