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11/11/2020 08:36

《ＩＰＯ反應》德琪醫藥孖展２１７億，超購近７７倍

　　醫藥新股德琪醫藥（０６９９６）昨（１０日）次日招股，錄逾２００億元孖展認購。
　　綜合多間券商數據，德琪醫藥孖展暫錄約２１７﹒４億元，超額認購７６﹒９倍，當中富途
暫借出７０億元、輝立借出６９﹒３億、耀才借出近５０億元。
　　另外，融創服務（０１５１６）暫錄１７﹒７８億元，超額認購１﹒９１倍，部分券商出現
抽飛，當中富途借出１１﹒４８億元、輝立借出１﹒５億元。《香港經濟日報》

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