《ＩＰＯ反應》德琪醫藥孖展２１７億，超購近７７倍

醫藥新股德琪醫藥（０６９９６）昨（１０日）次日招股，錄逾２００億元孖展認購。
綜合多間券商數據，德琪醫藥孖展暫錄約２１７﹒４億元，超額認購７６﹒９倍，當中富途
暫借出７０億元、輝立借出６９﹒３億、耀才借出近５０億元。
另外，融創服務（０１５１６）暫錄１７﹒７８億元，超額認購１﹒９１倍，部分券商出現
抽飛，當中富途借出１１﹒４８億元、輝立借出１﹒５億元。《香港經濟日報》
etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei
|中國故事11/11/2020
【雙11】阿里：「雙11」首十天成交額3723億人幣
|財經熱話10/11/2020
【騰訊預測】騰訊將放榜 券商料多賺三成手遊收入強 紛升目標價
|財經熱話10/11/2020
【網絡平台監管】內地擬打擊經營壟斷 科網股急瀉 科指插逾5%
|中國故事10/11/2020
《神州經脈》CPI重回1時代PPI遜預期 滬指先升後回外資走
|中國故事10/11/2020
阿里「雙11」戰線拉長 監管趨嚴無阻消費熱情
|財經熱話10/11/2020
【疫苗提振】李偉傑:領展國泰銀娛伺機收集 科指股要回調數日
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰