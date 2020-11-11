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11/11/2020 12:08

港交所（３８８）首三季純利８５﹒８億元升１６％，不派息

　　《經濟通通訊社１１日專訊》港交所（００３８８）公布，首三季純利８５﹒８億元，按年
升１６％。每股基本盈利６﹒８元升１５％，不派息。
　　期內，收入及其他收益１４０﹒９１億元，升１２％；營運支出３２﹒０８億元，升
１１％；ＥＢＩＴＤＡ為１０８﹒８３億元，增長１３％。（ｈｏ）

　　　　　　　　　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

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