港交所（３８８）首三季純利８５﹒８億元升１６％，不派息

《經濟通通訊社１１日專訊》港交所（００３８８）公布，首三季純利８５﹒８億元，按年

升１６％。每股基本盈利６﹒８元升１５％，不派息。

期內，收入及其他收益１４０﹒９１億元，升１２％；營運支出３２﹒０８億元，升

１１％；ＥＢＩＴＤＡ為１０８﹒８３億元，增長１３％。（ｈｏ）



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