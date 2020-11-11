港交所（３８８）首三季純利８５﹒８億元升１６％，不派息

《經濟通通訊社１１日專訊》港交所（００３８８）公布，首三季純利８５﹒８億元，按年
升１６％。每股基本盈利６﹒８元升１５％，不派息。
期內，收入及其他收益１４０﹒９１億元，升１２％；營運支出３２﹒０８億元，升
１１％；ＥＢＩＴＤＡ為１０８﹒８３億元，增長１３％。（ｈｏ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei
|開市Good Morning11/11/2020
《開市Good Morning》黃麗幗：龍頭新經濟股宜先減持
|香港要聞11/11/2020
【新冠肺炎】星港旅遊氣泡11月22日啟動 每日200名額
|板塊分析11/11/2020
人幣強紙價揚 玖紙多招擴利潤
|剖析天下11/11/2020
美國經濟走出陰霾
|中國故事11/11/2020
【雙11】阿里：「雙11」首十天成交額3723億人幣
|財經熱話10/11/2020
【騰訊預測】騰訊將放榜 券商料多賺三成手遊收入強 紛升目標價
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰