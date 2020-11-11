《再戰明天》騰訊宏利派業績，美公布通脹率及首次申請失業金人數

《經濟通通訊社１１日專訊》明日（１２日），英倫銀行總裁貝利發表講話，美國公布通脹

率及首次申請失業救濟金人數。



＊英倫銀行總裁貝利發表講話＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明午５：５０ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯在一次線上

國際會議上發表講話。４：００ｐｍ，英倫銀行總裁貝利在《金融時報》全球會議發表講話。

明晚９：００ｐｍ，歐洲央行執委帕內塔主持歐洲央行線上論壇一場有關「自然利率下降帶

來的貨幣政策挑戰」的專題討論會。１０：１５ｐｍ，歐洲央行執委莫爾許主持歐洲央行線上論

壇一場有關「財政政策和宏觀經濟穩定」的專題討論會。１１：：３０ｐｍ，歐洲央行執委施納

貝爾主持歐洲央行線上論壇一場有關「貨幣政策工具和金融穩定」的專題討論會。



＊美國公布通脹率及首次申請失業救濟金人數＊



在數據方面，明早７：５０ａｍ，日本公布９月核心機械訂單，年率跌幅料由１５﹒２％收

窄至１２％。日本１０月生產者物價指數年率跌幅料由０﹒６８％擴大至２％。

明午３：００ｐｍ，英國公第三季國內生產總值，季率料由跌１９﹒８％逆轉至上升

１５﹒８％；年率跌幅料由２１﹒５％收窄至９﹒４％。６：００ｐｍ，歐元區公布９月工業生

產，年率跌幅料由７﹒２％收窄至５﹒８％。

９：３０ｐｍ，美國公布１０月消費者物價指數，年率料由１﹒４％降至１﹒３％。美國一

周首次申請失業救濟金人數料由７５﹒１萬下滑至７３﹒２萬；連續申請失業救濟金人數料由

７２８﹒５萬降至６９０萬。



＊騰訊及宏利派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：卜蜂國際（０００４３）、裕元集團（００５５１）、騰

訊控股（００７００）、新秀麗（０１９１０）和宏利金融－Ｓ（００９４５）等。（ｈｏ）

