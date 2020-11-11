《再戰明天》騰訊宏利派業績，美公布通脹率及首次申請失業金人數

《經濟通通訊社１１日專訊》明日（１２日），英倫銀行總裁貝利發表講話，美國公布通脹
率及首次申請失業救濟金人數。
＊英倫銀行總裁貝利發表講話＊
在外圍重要經濟活動上，本港時間明午５：５０ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯在一次線上
國際會議上發表講話。４：００ｐｍ，英倫銀行總裁貝利在《金融時報》全球會議發表講話。
明晚９：００ｐｍ，歐洲央行執委帕內塔主持歐洲央行線上論壇一場有關「自然利率下降帶
來的貨幣政策挑戰」的專題討論會。１０：１５ｐｍ，歐洲央行執委莫爾許主持歐洲央行線上論
壇一場有關「財政政策和宏觀經濟穩定」的專題討論會。１１：：３０ｐｍ，歐洲央行執委施納
貝爾主持歐洲央行線上論壇一場有關「貨幣政策工具和金融穩定」的專題討論會。
＊美國公布通脹率及首次申請失業救濟金人數＊
在數據方面，明早７：５０ａｍ，日本公布９月核心機械訂單，年率跌幅料由１５﹒２％收
窄至１２％。日本１０月生產者物價指數年率跌幅料由０﹒６８％擴大至２％。
明午３：００ｐｍ，英國公第三季國內生產總值，季率料由跌１９﹒８％逆轉至上升
１５﹒８％；年率跌幅料由２１﹒５％收窄至９﹒４％。６：００ｐｍ，歐元區公布９月工業生
產，年率跌幅料由７﹒２％收窄至５﹒８％。
９：３０ｐｍ，美國公布１０月消費者物價指數，年率料由１﹒４％降至１﹒３％。美國一
周首次申請失業救濟金人數料由７５﹒１萬下滑至７３﹒２萬；連續申請失業救濟金人數料由
７２８﹒５萬降至６９０萬。
＊騰訊及宏利派業績＊
在本港，明日公布業績的公司有：卜蜂國際（０００４３）、裕元集團（００５５１）、騰
訊控股（００７００）、新秀麗（０１９１０）和宏利金融－Ｓ（００９４５）等。（ｈｏ）
etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei