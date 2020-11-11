【李小加退任】李小加：離任後不會離開香港，續於金融業尋新機會

《經濟通通訊社１１日專訊》港交所（００３８８）行政總裁李小加將提早於今年底離任，

由聯席總裁及首席營運總監戴志堅出任代理集團行政總裁。

李小加在集團的業績電話會議上表示，期望能早日探討未來的去向，但目前仍要專注於港交

所的工作。不過，他強調，香港是家，自己亦是香港人，因此不會離開香港，並且仍對金融行業

充滿激情，將不會離開行業，未來將會在金融行業中尋求新的機會。



＊回應參選特首：傳聞無意義，沒有新的補充＊



他再被問到會否有計劃參選來屆的行政長官選舉，李小加回應指，有關傳聞無意義，亦沒有

新的補充。

他又提到，據個人了解，現時行政總裁聘請工作正常運作，並對戴志堅出任代理行政總裁高

度信任，指戴志堅對港交所和市場運作非常熟悉。

李小加表示，自己過去約１１年在港交所的任期中，主要集中於包括推進互聯互通、改變市

場結構、擴大資產類別及科技現代化的４方面工作。他在前兩者取得很大成果，但後兩者卻未能

完成和跨越。他指出，現時港交所與全球的交易所一樣，面臨現代化的問題，候任的港交所行政

總裁在進入新互聯網和科技時代的問題上任重道遠。（ｓｋ）

